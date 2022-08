Atriz aparece abalada após rumores de affair com João Gomes: ‘Sou uma menina de 16 anos’

Não foi apenas Maisa que teve que desmentir romance com João Gomes. Na última quarta-feira (10), a atriz Duda Wendling apareceu abalada nos Stories após rumores de que estaria vivendo um affair com o cantor. Ela contou que os dois são só amigos e aproveitou para postar uma nota de esclarecimento.

“Eu acho uma falta de profissionalismo, uma falta de respeito comigo. Imagina se fosse verdade? E se eu quisesse minha privacidade? Eu sou uma menina de 16 anos, estou vivendo minha vida. Eu teria minha vida exposta dessa forma?”, disse a atriz.

Ela também contou que as últimas duas semanas foram tensas por conta do rumor e espera que essa tenha sido a última vez que precise falar do assunto: “Me machucava muito. Me chamaram de put*, interesseira, falando que eu só estava com ele por causa da grana. Foi muito pesado”.

Em nota, a assessoria da atriz confirmou que as notícias sobre o possível romance de Duda e João são inverídicas e que ela é apenas amiga e admiradora do trabalho do cantor: “Os dois não tem nenhum envolvimento amoroso, apenas amizade. Duda está focada em suas atividades profissionais e em sua carreira. Qualquer outra notícia relacionada a aproximação dos dois, trata-se de fake news!”.

*Com informações do site IG

Leia Mais:

João Gomes revela bronca de Maisa após rumores de romance: ‘Pediu para dar uma maneirada’

‘Tem fama de mão de vaca’, diz amigo de Caio Castro após polêmica com conta de encontro

Namorada de Caio Castro sai em defesa do ator após polêmica