Circuito Sesc de Corridas será realizado no dia 12 de novembro em Manaus

As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro

Manaus (AM)- O Sesc Amazonas realiza no dia 12 de novembro o Circuito Sesc de Corridas com a Meia Maratona de Revezamento. A prova acontecerá em circuito fechado, com prova de 21 km, na área interna do Sesc Balneário (avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada), sob qualquer condição climática. As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro e divulgadas no site www.sesc-am.com.br .

As provas serão disputadas, a partir das 17h, nas categorias individual, revezamento em dupla, revezamento em quarteto e PCD. Na modalidade “caminhada”, a distância da prova é de 3 km e a largada será às 16h. Também haverá circuito para crianças, conforme explica o coordenador de lazer do Sesc AM, Kilson Costa.

“A categoria infantil será de acordo com a faixa etária. Por exemplo, para crianças até 4 anos, a distância pré-determinada será de 40 metros. De 5 a 6 anos, 60 metros. De 7 a 8 anos, 80 metros. Até chegar na última categoria kids que é para participantes entre 13 e 14 anos, com distância de 500 metros”, explica.

A Meia Maratona Sesc de Revezamento será disputada com distâncias pré-determinadas de 6,097 km para o primeiro corredor de cada equipe e 5 km para os demais corredores, na modalidade quarteto. Para a dupla, serão 11.097 km para o primeiro corredor e 10k para o segundo corredor. A prova é composta pelas seguintes modalidades:

– Individual (A partir de 18 anos)

– Caminhada (A partir de 14 anos)

– Quarteto Comerciário/Dependentes (A partir de 14 anos)

– Quarteto Aberto (A partir de 14 anos)

– Quarteto Aberto Master (A partir de 50 anos)

– Dupla Aberta (A partir de 16 anos)

– PCD Visual (A partir de 16 anos)

– PCD Cadeirante (A partir de 16 anos)

Os atletas menores de 18 anos deverão apresentar autorização por escrito dos pais ou responsável legal. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. Todos os participantes receberão medalha.

