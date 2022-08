Escola de Manaus arrecada potes para doar a bancos de leite humano 

Manaus (AM) – A conscientização sobre a importância do aleitamento materno é parte das atividades complementares da Escola Municipal Miguel Arraes, localizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O tema tem se destacado na comunidade escolar após a adesão à campanha “Doe um pote para levar a vida”, desenvolvida pela Segeam, associação de enfermagem que atua na rede pública de saúde.

Desde o início do mês de agosto, a unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus) é um ponto de coleta da campanha, que visa a arrecadação de potes de vidro com tampa de plástico de enroscar para doar aos Bancos de Leite Humano (BLH) da rede pública de saúde.

Para mobilizar a comunidade, a professora Maria Guiomar Rocha, apresentou a proposta de levar uma caixa de coleta para a equipe gestora da escola. “Nós já trabalhamos o tema com os alunos com o intuito de valorizar a vida e, por isso, aproveitamos a proposta da associação de trabalhar com alunos e pais a arrecadação”, afirmou.

Antes de atuar como professora na Semed, Guiomar atuou na Rede Cegonha e no BLH, conhecendo de perto os desafios da causa. “Na minha época era muito difícil encontrar doações, os recursos dos bancos eram poucos, então eu conheço essa realidade e

A professora, com o apoio da equipe pedagógica, tem desenvolvido atividades complementares com os estudantes.

A unidade de ensino atende 604 crianças no ensino fundamental e tem um corpo docente de 20 profissionais da educação, segundo o pedagogo Francisco Gama.

Para estimular as doações, estão sendo trabalhadas gincanas entre as salas de aula. “Com as crianças, aproveitamos o tema para trabalhar a valorização da vida e a solidariedade. O tema tem sido muito bem aceito por todos na escola”, lembrou Gama.

Agosto Dourado

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei nº 13.435/2.017 determinando que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A iniciativa é da WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) juntamente com a IBFAN Brasil (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar) e conta com a adesão do Ministério da Saúde.

O movimento ocorre simultaneamente em mais de 100 países, incluindo o Brasil. No Amazonas, diversas instituições públicas e privadas desenvolvem atividades alusivas ao mês.

