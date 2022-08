Aleam realiza sessão sobre aleitamento materno idealizado pela deputada Joana Darc

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) realizou, nesta quarta-feira (17), uma sessão especial sobre intensificação das ações de promoção, proteção e aleitamento materno. O evento foi idealizado e proposto pela deputada estadual Joana Darc (União Brasil).

A solicitação foi feita por meio do requerimento nº 2828/2022, em alusão ao mês “AGOSTO DOURADO”, campanha criada para simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação.

Na abertura do evento, Joana Darc contou sua experiência durante a amamentação de seu filho Joaquim. Quando me tornei mãe do Joaquim, que é um bebê com síndrome de down, eu não sabia o quão grande seria o desafio de amamentar. Mas, com muita ajuda eu consegui e foi muito gratificante amamentá-lo, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, contou.

Como autora da propositura que tem sido realizada todos os anos na ALEAM, Joana Darc destacou ainda em sua fala, quanto à necessidade de políticas públicas para o tema da amamentação enfatizando a importância para a saúde do bebê. A sociedade em geral desconhece esse universo da amamentação e acaba por criticar mães que amamentam seus filhos em público. Não compreende que a mulher precisa trabalhar, fazer suas atividades, amamentar seus filhos no momento que eles precisam. No meu mandato, temos lutado todos os anos para trazer políticas públicas sobre o aleitamento materno de forma que a gente possa a cada dia desmistificar esse preconceito, poder incentivar as mulheres a amamentarem onde se sentirem à vontade, e na hora que seus bebês quiserem ou precisarem”, disparou.

Essencial para a sobrevivência, nutrição e o desenvolvimento nos primeiros meses de vida e no início da infância, o leite materno é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o “alimento de ouro” para os bebês, uma vez que é rico em nutrientes que protegem a saúde do bebê devido à presença de milhões de células vivas que reforçam o sistema imunológico, milhares de proteínas que ajudam no crescimento e desenvolvimento, aminoácidos, mais de 200 tipos de açúcares que atuam como probióticos que alimentam o intestino com bactérias boas, além de uma grande quantidade de enzimas, vitaminas, minerais e anticorpos.

