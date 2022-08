Caixa tem R$ 24 bilhões esquecidos em cotas do PIS/Pasep; saiba como fazer o saque

A Caixa Econômica Federal reforça a disponibilidade de mais de R$ 24,6 bilhões nas cotas do PIS/Pasep. Os valores são destinados aos trabalhadores do serviço público ou com carteira assinada que estiveram em exercício entre os anos de 1971 e 1988, e que ainda não realizaram o saque. Para obter o recurso, a maneira mais simples é acessar o app FGTS. A outra forma é se dirigir a uma agência da Caixa e solicitar o valor.

Para o trabalhador que não possui o app do FGTS, mas possui outros aplicativos disponibilizados pela Caixa, basta baixá-lo e acessar com a mesma senha utilizada para os outros serviços.

Vale lembrar que esse saque não possui relação com o abono salarial que é conferido anualmente ao empregado. O valor é destinado apenas aos trabalhadores que atuaram entre o período de 1971 e 1988.

O trabalhador que deseja sacar o valor deve apresentar documento de identidade com foto, como RG ou carteira de habilitação, além de uma selfie do solicitante e uma certidão do PIS/Pasep emitida pelo próprio órgão de previdência do trabalhador, que pode ser o próprio INSS.

Antes de 2019, os recursos disponíveis para saque só podiam ser obtidos em determinadas situações. A partir desse ano, o trabalhador pode sacar o recurso sem precisar justificar a causa. Basta apenas que o empregador solicite a cota no APP ou na agência do banco. Estima-se que 10,6 milhões de brasileiros têm acesso ao saque das cotas do PIS/Pasep.

Os recursos também estão disponíveis para trabalhadores que já faleceram. Nesse caso, o solicitante também segue os mesmos passos, só que deve apresentar o próprio documento (o do beneficiário) no aplicativo ou na agência do banco.

*Com informações do EM

