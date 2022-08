Namaloca comemora 1° ano de ações com festival gratuito

Manaus (AM)- No próximo domingo (28), o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, recebe a celebração do primeiro ano de ações do “Namaloca”, projeto que mapeia e reúne artistas, ativistas, agentes de transformação e projetos que visam a melhoria da cidade de Manaus e valorização da Amazônia.

O evento é gratuito e inicia às 17h e vai até 22h, a programação inclui desde atividades e atrações para o público infantil com o espaço Kids e apresentação do palhaço e ator, Clayson Charles, seguido de discotecagem com o DJ LF, performance de breaking, Grupo Wotchimaücü e encerramento com Vogue Nights da Mafel Matagal.

Além disso, no local, os mapeados que participam do Namaloca estarão vendendo produtos confeccionados dentro dos projetos e causas que representam projetos e causas dos quais participam. Durante o evento o espaço receberá intervenção coletiva de graffitis e lambes com temáticas que abordam questões emergentes sobre a Amazônia, cultura e preservação do meio ambiente, como meio de conscientização.

Afrente das ações do Namaloca o rapper e articulador cultural, Jander Manauara, garante que esse é o encerramento de um ciclo de muitos desafios visando o tempo que leva realizar todo o mapeamento e planejar ações que garantem integração e reconhecimento para todos.

“Um dos passos mais desafiadores foi conseguir acompanhar os passos de cada mapeado e cada projeto e entender como poderíamos trabalhar em sincronia. Agora o próximo passo é consolidar nosso trabalho e seguir com ações maiores que possam garantir o reconhecimento e direito de cada um que atua pelas melhorias da cidade e da Amazônia como um todo”, afirma Jander.

Namaloca

O Namaloca é um canal de criação e conexão de valores sociais e culturais para uma agenda de desenvolvimento social e sustentável do Amazonas. Entre os princípios do projeto estão o fomento da cidadania cultural amazônida para o respeito e valorização de sua diversidade étnica e regional, o pertencimento territorial cidade-floresta e o acesso a informações qualitativas como fundamento de uma consciência política desenvolvedora.

Ações realizadas no 1° ano

Entre as ações realizadas ao longo do 1° ano do Namaloca estão a 12ª Reunião Anual da Força- Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF-Task Force), imersão de 10 dias na 1ª Residência Artivista do Megafone com ativistas de todo o Brasil, ações de conscientização na Campanha Voto Verde com ações de lambes e regularização de títulos de eleitores, homenagem ao Cacique Raoni com colagem de lambes em contexto nacional, ato de abertura de faixa no jogo do Manaus FC para a campanha “Onde Está o Gavião?”, Festival Grito Rua em edição especial para o Dia do Meio Ambiente e 1° Painel Namaloca com debates sobre cultura, saúde, diversidade e sustentabilidade.

As informações e line up do festival estão disponíveis nas redes oficiais do Namaloca em @namaloca e também da realizadora AIHHUAM, responsável pelo projeto, em @aihhuam no Facebook e Instagram.

