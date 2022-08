“Como produzir um curta-metragem” é tema de encontro gratuito em Manaus

Manaus (AM)- Nesta sexta-feira (26), às 19h, ocorre o 1º Encontro de Cinema, uma parceria da Artrupe com a Interarte. A entrada é gratuita e o evento ocorre na sede da Interarte, localizada na Avenida Maceió, nº 80, Adrianópolis.

Nesta edição, o tema é “Como produzir um curta-metragem”, onde profissionais das artes e do cinema irão colocar em pauta o assunto, tendo a produção cinematográfica regional como foco.

O encontro irá apresentar, em um formato reduzido, os conteúdos propostos no curso inédito “Cinema: do roteiro à tela”, que será realizado na Interarte pelos profissionais da Artrupe, produtora de cinema manauara com mais de 10 de atuação e prêmios nacionais e internacionais. A proposta é que os alunos produzam um filme ao final do curso.

As vagas para o 1º Encontro de Cinema são limitadas e a inscrição pode ser feita via mensagem no WhatsApp do telefone: (92) 99112-1866. Outras informações nas redes sociais oficiais da Interarte e da Artrupe.

Curso do Roteiro à Tela: cinema na prática

De uma ideia no papel até um set de filmagem. Assim será o curso inédito “Cinema: do roteiro à tela”, uma parceria inédita entre Interarte e Artrupe. Com 16 semanas de aulas, a formação passa por todas as etapas de produção cinematográfica. Ao final, os alunos irão produzir um curta-metragem sob orientação dos profissionais, sendo possível utilizar esta produção como portfólio nos próximos editais de cultura.

Teoria e prática estão no plano de ensino que conta com os seguintes temas: noções de roteiro, direção, produção, direção de fotografia, direção de arte, montagem, som direto e mixagem, direção de atores, técnicas de atuação, principais teorias do cinema e experiência prática com a realização de um curta­-metragem a partir de um roteiro escrito pelos próprios alunos durante o curso.

Outro diferencial é que o curso é noturno, com aulas às segundas e quartas, das 19h às 21h, na Interarte (avenida Maceió, n. 80, Adrianópolis). Podem participar pessoas a partir dos 16 anos. As inscrições são limitadas e as informações de preços e matrículas podem ser adquiridas pelo (92) 99112-1866. As aulas iniciam dia 12 de setembro e seguem até 12 de dezembro, na Interarte Produções.

Os módulos serão ministrados pelos integrantes da Artrupe: César Nogueira, Diego Bauer, Hamyle Nobre e Victor Kaleb. Baseada em Manaus e atuando há dez anos com produções contínuas na cena artística da cidade, a produtora já realizou mais de 16 produções audiovisuais, sendo uma série de ficção, clipes de músicas, conteúdo para a internet e 12 curtas-metragens, que circularam em mais de 50 festivais nacionais e ganharam prêmios em Brasília, Maranhão, Pará e Bahia.

Os filmes também circularam em países como Estados Unidos, Canadá, Grécia, Reino Unido e Irã. A produtora também assina o Olhar do Norte Festival de Cinema”, que em 2022 foi realizado no Teatro Amazonas.

