Vendas de camisas oficiais do Fla na internet são investigadas pela polícia

Postagens e vídeos que circulam nas redes sociais oferecendo a venda de camisas oficiais do Flamengo, suspeitas de serem parte de uma carga roubada por homens armados, na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, serão alvo de investigação da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Alan Duarte, da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), além de tentar apurar a autoria do roubo, os policiais da especializada também estão reunindo dados que ajudem a identificar possíveis receptadores do material roubado. Quem for identificado poderá ser indiciado e responder por crime de receptação. Em caso de condenação, o delito tem pena prevista de um a quatro anos de prisão.

A carreta roubada pelos bandidos transportava, entre outras coisas, centenas de camisas oficiais do Flamengo (masculinas, femininas e infantis), jogos de uniformes, bolas e casacos do clube. Avaliada em mais de R$ 1,6 milhão, a carga transportada era também composta por materiais de empresas que não faziam referência ao esporte ou ao clube carioca.

“Estamos reunindo dados para identificar o receptador ou receptadores. As postagens e vídeos que circulam oferecendo os produtos para venda estão sendo investigados. Quem for identificado poderá responder por receptação e ser indiciado”, disse o delegado.

Ladrão invadiu cabine do caminhão

O assalto ocorreu por volta das 15h30, da quarta-feira (24) na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Até agora, nenhum material roubado foi recuperado. De acordo com a polícia, a carreta, que vinha de Guarulhos, São Paulo, passou pelo Arco Metropolitano e foi interceptada por um carro preto na pista sentido Rio da Washington Luís, no trecho entre Campos Elíseos e o Bairro Vila São Luís. Armado, um dos bandidos invadiu a cabine do veículo de carga. Ele obrigou o motorista a dirigir até o Bairro Jardim Gramacho, área onde durante anos funcionou um aterro sanitário.

Ao chegar próximo à entrada da comunidade, a carreta foi bloqueada por um mecanismo eletrônico. Os bandidos usaram um outro caminhão, que passou a bater contra a parte traseira do veículo roubado, até ele ser empurrado para uma favela do local. Lá, a carga foi retirada e transportada para outros pontos controlados por uma facção criminosa.

O motorista foi liberado pouco depois do roubo. A Polícia Militar informou ter recuperado a carreta, nesta quinta-feira, no Bairro de Nova Campina. A carga, no entanto, não foi recuperada.

Fornecedora do material esportivo usado pelo Flamengo, a Adidas foi procurada para falar sobre a carga roubada, mas preferiu não comentar o assunto. Também procurado, o Flamengo não se pronunciou sobre o caso até o momento.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Flu rescinde com escolinha, após viralizar vídeo de crianças cantando música do Flamengo

Cássio, do Corinthians, fala sobre possível ida para Copa do Mundo

Menino encontra figurinha de Neymar de R$ 10 mil e cola no álbum sem saber valor