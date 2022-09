Conheça outras 4 maneiras para sacar o FGTS

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quase uma poupança forçada feita pelo trabalhador. A diferença é que não é o próprio funcionário que guarda o dinheiro, ficando isso a cargo da empresa para arcar com as leis brasileiras.

Todos os meses os empregadores precisam depositar 8% do salário dos funcionários. O recolhimento é obrigatório e existem algumas opções para o trabalhador fazer o saque do FGTS.

Algumas são mais conhecidas, como, por exemplo, quando essa pessoa é dispensada do trabalho. Todo trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito a sacar o saldo da conta do Fundo de Garantia, algo que lhe dá um pouco de tranquilidade até conseguir se recolocar no mercado de trabalho.

Outras opções para sacar o FGTS

Existem outras opções viáveis e que várias pessoas não têm conhecimento.

Imóvel

Como por exemplo, é possível utilizar o dinheiro para comprar imóveis, e os valores retidos no FGTS podem ser usados para debater no valor para abater em prestações, amortizar a dívida ou até para novas construções. Essas opções também são conhecidas por alguma parcela da população.

Por falência ou falecimento do empregador

Todavia, uma opção pouco conhecida pela população é quando o empregador venha a falecer ou entrar com declaração de falência. Essas duas maneiras te dão permissão para conseguir sacar o saldo do FGTS, já que entrará em uma situação de incerteza.

Calamidade pública

Existe um jeito também pouco conhecido pelo grande público. Se você precisar utilizar o dinheiro em caso de calamidade pública, com algum desastre natural causado por chuvas e inundações e que tenha atingido a casa do trabalhador, será possível resgatar o dinheiro.

Motivo de saúde

Se o trabalhador ou dependente for portador do HIV/Aids, além de câncer em estágio terminal e outras doenças graves, é também possível sacar o FGTS, para conseguir apoio no momento de comprar medicamentos.

Vale ressaltar que alienação mental, cegueira, contaminação por radiação, doença de Parkinson, tuberculose, entre outros.

Saiba como consultar o saldo do FGTS

A consulta do saldo do FGTS pode ser feita pessoalmente, no balcão de atendimento da Caixa, além de poder utilizar o site da Caixa e aplicativos.

Na página da Caixa será necessário informar o número do PIS (Programa de Integração Social). Para consultar este número, já que não é comum ter essa informação, basta ligar para a Previdência Social (135) e informar o número do CPF.

Edição Web: Bruna Oliveira

*Edital Concursos Brasil

Leia mais:

Caixa explica como calcular distribuição do lucro do FGTS

Trabalhadores nascidos até dezembro podem sacar até R$1 mil de FGTS

Estudo mostra que 33% dos trabalhadores não sabem como sacar o FGTS