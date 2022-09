Força Nacional é acionada pelo Ministério da Justiça para atuar no 7 de Setembro

Para reforçar a segurança no 7 de Setembro, a Força Nacional de Segurança Pública foi acionada para atuar em Brasília. A tropa deve trabalhar, conforme portaria publicada nesta segunda-feira (5), nas imediações do Ministério da Justiça.

O texto assinado pelo ministro Anderson Torres, chefe da pasta, autoriza “o emprego da Força Nacional, em caráter episódico e planejado, nas ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, na defesa dos bens e dos próprios da União, no interior do Palácio da Justiça”.

O reforço da segurança na região central de Brasília ocorre não apenas pelas comemorações oficiais do Dia da Independência, que têm como atividade principal o desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios. A preocupação maior é com a possibilidade de manifestações ou conflitos que gerem violência.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que vai fechar vias que dão acesso à região já a partir de amanhã (06). Além disso, haverá snipers e equipes antibombas no local. Policiais também vão monitorar rodovias que dão acesso à capital federal para acompanhar caravanas que cheguem ao Distrito Federal.

No ano passado, por exemplo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) furaram o bloqueio que impedia o acesso de veículos à Esplanada, causando o receio de algum ato de violência contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

No dia do desfile, haverá pontos de revisto no acesso ao local e estará proibida a entrada de pessoas com armas, mastros e itens inflamáveis. O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito e haverá grades e policiamento em frente aos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, no STF e no Congresso Nacional.

Também haverá reforço na segurança do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que fica a cerca de dois quilômetros da Praça dos Três Poderes.

* Com informações do site CNN

