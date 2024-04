Torcedores do Boi Caprichoso lotam curral durante ensaio para lançamento de álbum

Evento de lançamento acontece, neste sábado (27), com transmissão do YouTube do Boi Caprichoso

Parintins (AM) – O torcedor do Boi Caprichoso não parou em nenhum momento durante o ensaio técnico do lançamento do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo”, na noite desta sexta-feira (26), no curral Zeca Xibelão. O que seria apenas um ensaio geral de preparação para o evento deste sábado (27), que será transmitido pelo YouTube do Boi Caprichoso, se tornou uma grande festa.

O apresentador Edmundo Oran e o levantador Patrick Araújo deram o tom de como será o espetáculo da noite deste sábado, a partir das 21h. Antes de subir ao palco, Patrick sofreu uma torção que o deixou mancando, mas isso não será problema para sua desenvoltura durante o lançamento do álbum. O amo, Prince do Boi, exaltou o Boi Caprichoso, a cultura popular e desafiou o boi contrário.

Sinhazinha Valentina Cid e levatandor de toadas Patrick Araújo fazem sinal de silêncio. Foto: Divulgação/Boi Caprichoso

A porta-estandarte Marcela Marialva, a rainha do Folclore Cleise Simas, a Cunhã Poranga Marciele Albuquerque, a sinhazinha Valentina Cid, o tripa do Boi Alexandre Azevedo e o pajé Erick Beltrão evoluíram ao som dos aplausos da nação azul e branca.

“Fizemos um grande álbum, nossa galera está cantando e agora vamos trabalhar ainda mais para levar para a arena um projeto grandioso e tricampeão”, destacou Rossy Amoedo, presidente do Boi Caprichoso.

O lançamento do álbum do Boi Caprichoso acontece neste sábado a partir das 21h com os toadeiros, seguindo do show com os itens oficiais e finalizando com apresentação do cantor Mikael.

