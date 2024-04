Cantor Leoni fará show gratuito na final do Festival de Calouros do Sesc

Manaus (AM) — O cantor e compositor Leoni será a grande atração da final do Festival de Calouros do Sesc, adulto e kids, que ocorre no dia 31 de maio, das 19h às 22h, no Anfiteatro do Sesc Balneário, situado na Avenida Constantinopla, 288, Alvorada. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no site: www.sesc-am.com.br.

Segundo a Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento, o intuito do Sesc é celebrar em grande estilo mais um evento, que já é tradicional na cidade.

“O Sesc Amazonas diariamente trabalha para o fomento da cultura, e promover tanto o Festival de Calouros quanto esse show nacional é um exemplo disso. Queremos convidar toda a população para participar desse momento tão importante com a gente”, explica.

Autor de grandes sucessos da música brasileira como “Por que não eu?”, “Só pro meu prazer” e “Garotos II”, o cantor comenta que espera compartilhar com o público manauara uma “festa das emoções”.

“Espero que as pessoas se divirtam muito e o show possa ser, para elas, uma celebração coletiva. A música tem um efeito muito especial de trazer memórias, sentimentos, ocasiões e lugares”, diz Leoni.

Ainda segundo ele, o repertório é formado pelos sucessos dos seus 40 anos de carreira, incluindo as canções mais famosas de quando ainda integrava a banda Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens, dos Heróis da Resistência e da carreira solo.

“É para todo mundo cantar junto o tempo todo, pois terá Fixação, Como eu quero, Pintura Íntima, Exagerado, Dublê de Corpo e Fórmula do amor”, conta Leoni sobre o setlist.

A final do Festival de Calouros contará com a participação de cinco candidatos, destes, serão escolhidos os três grandes vencedores nas duas categorias: adulto e kids. Para chegar à final, os candidatos passam pelas audições e duas eliminatórias, contando com ensaios e oficinas para aprimorar seus talentos.

O prêmio, além do destaque no cenário musical, será em dinheiro. Em ambas as categorias, o primeiro lugar levará para casa R$ 7,5 mil; o segundo R$ 4 mil; e o terceiro levará para casa R$ 2,5 mil.

*Com informações da assessoria

