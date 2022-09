Jogador faz gol contra de propósito na Série B do Amazonas; veja lance

Manaus (AM)- O duelo entre Atlético-AM e Sul América, neste domingo (4), pela Série B do Campeonato Amazonense, no estádio Carlos Zamith, teve um gol contra que levanta suspeitas sobre possíveis manipulações de resultados.

O gol foi marcado pelo jogador Júlio Campos, aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Atlético-AM, perdia por 3 a 1. Ao receber o passe do goleiro, o jogador simplesmente virou para o seu gol chutou direto. O goleiro não esboçou reação.

Clube se defende

O Atlético-AM emitiu nota em que afirma que é é contra atitudes antidesportivas, que abrirá procedimento interno e que os envolvidos foram desligados. Veja a nota abaixo.

“O Atlético Amazonense vem a público informar que não compactua com atitudes anti-desportiva, abriremos procedimento interno para averiguar os fatos no jogo diante do Sul América, os envolvidos já foram desligados do clube. Somos a favor do jogo limpo e responsável, não admitiremos nada que seja contrário a isso”.

Federação denunciará caso

O presidente em exercício da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Pedro Augusto, explicou que a entidade acompanha as partidas de forma estatística, mas que não possui nenhum sistema ou empresa para averiguar possíveis casos de manipulação de resultados. No entanto, afirma que nesse caso específico, fará denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva e à Polícia Civil. Além do jogador, também investigará o clube.

“Nesse caso aí a federação está comunicando ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) sobre o fato, denunciando o jogador. Se ele vai ter culpa isolada, com outros jogadores ou o clube em si. Vamos comunicar a Polícia Civil. A delegacia de defraudações, pra saber se há possibilidades de ouvir e investigar isso também. Porque o futebol é um patrimônio imaterial”, disse.

Federação Amazonense de Futebol: Nota de Repúdio

“A Federação Amazonense de Futebol lamenta e repudia o fato acontecido na partida entre Atlético Amazonense e Sul América, válido pelo Campeonato Amazonense de Futebol Série B 2022. Tal fato não representa o que a nossa instituição defende.

Informa que adotará todas as medidas legais e desportivas ao alcance e comunicará as entidades desportivas de controle para as apurações que lhes couberem por competência.

Manaus-AM, 05 de setembro de 2022. Federação Amazonense de Futebol. Pedro Augusto Oliveira da Silva- Vice-Presidente da FAF, no exercício da Presidência”.

