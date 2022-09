Paulo André e filho de 1 ano são vítimas de ataques racistas

Ao postar registros do aniversário do filho, Paulo André recebeu diversas mensagens de racistas

O velocista e ex-participante do reality Big Brother Brasil Paulo André expôs ataques racistas contra ele e o filho de 1 ano, que também se chama Paulo André, mais conhecido como de Peazinho.

O crime teria acontecido após a festa de aniversário do menino, na última quarta-feira, dia 31. Peazinho, fruto do relacionamento do atleta com Thays Andreata, completou seu primeiro ano de vida.

Ao postar registros da festa, Paulo André recebeu diversas mensagens de racistas.

“Vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário”, escreveu ele no Twitter, expondo prints.

Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário 👍🏾 pic.twitter.com/OW0mNDLgSP — Paulo André 🏁 (@iampauloandre) September 6, 2022

“Nossa, que ótima ideia: selva. Já tinha o macaco e o sagui”, escreveu uma pessoa.

Velocista exibiu os ataques racistas Foto: Reprodução/Instagram

Racismo é crime

O crime de injúria racial está presente no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, que prevê uma forma qualificada para o crime de injúria, na qual a pena é maior e não se confunde com o crime de racismo, previsto na Lei 7716/1989.

*Terra

