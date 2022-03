Banco do Brasil afasta segurança acusado de racismo contra jornalista em Manaus

Manaus (AM) – O segurança de uma unidade do Banco do Brasil, localizada na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, foi afastado de suas funções após intimidar e agredir um jornalista amazonense. Em nota, a instituição confirmou o afastamento.

O jornalista, identificado como C.M, descreveu o caso como racismo e relatou, em seu perfil de uma rede social, os momentos de intimidação e agressão que sofreu na agência bancária, quando foi resolver questões pessoais e pagar um boleto.

A vítima relata que o segurança o impediu de tirar uma senha no guichê e, ao conferir os dados de uma transação no celular, o acusado derrubou o objeto agressivamente da mão do jornalista. Continuando as agressões, não permitiu que C.M sentasse nas cadeiras da agência. Após a queda, o aparelho celular não funcionou mais.

“O segurança se sentiu no direito de impedir que eu pegasse o celular para conferir os dados da transação. Antes, já não tinha deixado eu sentar, sendo que a agência estava vazia”, revelou em stories do Instagram.

O jornalista, revoltado com agressão, ainda questionou se o segurança faria isso apenas com pessoas negras. O segurança não deixou de segurar a arma por nenhum momento, constrangendo ainda mais a vítima.

Clientes do local prestaram solidariedade ao jornalista e o gerente se desculpou pela situação, afirmando que o profissional era terceirizado da empresa Amazon Security.

A vítima fez um Boletim de Ocorrência (BO) denunciando o que aconteceu na agência.

Banco do Brasil se pronuncia

Em nota enviada a um site de notícias local, o Banco do Brasil afirmou que está apurando a ocorrência e que a prestadora de serviço responsável pela segurança já afastou o acusado. Confira a nota na íntegra:

“O Banco do Brasil informa que apura a ocorrência na agência de Adrianópolis. A prestadora de serviço de vigilância afastou o funcionário envolvido no episódio até a conclusão da apuração dos fatos. O BB tem como princípio o respeito à diversidade e à pessoa humana e trata, com as medidas cabíveis, toda prática contrária a esses princípios éticos”.

