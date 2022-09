Inscrições abertas para o Primeiro Festival Amazonense de Águas Abertas em Manaus

Primeira edição da competição ocorre no próximo dia 18 de setembro e espera incentivar a modalidade de águas abertas no estado

Manaus (AM) – Com expectativa de levar mais de 100 atletas às margens do Rio Negro, a Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada) promove o 1º Festival Amazonense de Águas Abertas: Troféu Gladys Maria Bastos Nunes, no dia 18 de setembro, a partir das 7h, na praia da Ponta Negra. A competição é organizada nos parâmetros da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e espera incentivar a modalidade de águas abertas no estado.

“A proposta de Federação é resgatar as competições de águas abertas para que uma nova safra de atletas tenha a oportunidade de surgir e representar o Amazonas em grandes eventos. Juntamente com a CBDA, o nosso objetivo é trazer cada vez mais notoriedade, homenageando atletas locais, como é o exemplo da Gladys, e continuar o processo de ascensão da natação amazonense em todas as suas frentes”, frisou Claudia Nobre, presidente da Fada.

Além de buscar trazer uma nova leva de atletas no masculino e feminino, a primeira edição também trata de homenagear lendas da natação amazonense que em suas épocas marcaram gerações e trouxeram títulos em competições regionais e nacionais. Esse é o caso da ex-nadadora Gladys Maria Bastos Nunes, de 58 anos, que já participou de três travessias, levando a melhor em duas oportunidades e sendo vice-campeã em outra.

“Eu me sinto honrada por estar podendo ser homenageada na primeira edição do Festival Amazonense de Águas Abertas. Nos meus 23 anos de carreira, sempre fui uma nadadora dos quatro estilos, adorava fazer o medley, os 200 metros, até hoje sou recordista dos 800 metros livre nos jogos estudantis amazonenses. Fui campeã brasileira dos 200 metros livre e fui campeã Norte e Nordeste nos 200 metros”, afirmou Gladys.

Competição homenageia a campeã brasileira e regional Gladys Nunes Foto: Divulgação

Categorias

Para esta edição de estreia, a entidade amazonense trará para o Festival cinco categorias distintas, que irão dar oportunidade tanto para o público mais jovem, até para a “velha guarda”, que ainda busca se testar em uma competição de alto nível. São elas: mini mirim, pré-mirim, mirim, petiz, infantil e Sênior. Do mini mirim ao mirim, a prova será de 250 metros. Já nos 500, a responsabilidade fica por conta dos petizes e com os 1.500 metros sendo protagonizado pela classe infantil e sênior.

Inscrições

Para atletas federados na Fada, o valor da inscrição é de R$ 60 e para os vinculados fica por R$ 100. As inscrições deverão ser feitas por meio do sistema SGE – CBDA, pelo link: vida-atleta.bigmidia.com/site/login, aos atletas federados. Para atletas vinculados basta acessar o link: https://forms.gle/ZtDr8xcF4Lmk5QET7. Ambos poderão realizar sua inscrição até o dia 14 de setembro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dançarinos representam o AM em festival de bachata

Atletas do SESI conquistam 3º lugar no campeonato estadual de natação

Atletas do SESI conquistam 3º lugar no campeonato estadual de natação