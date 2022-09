Manaus (AM) – A terceira rodada da pesquisa Eficaz de intenções de voto para o Governo do Amazonas mostra que o governador Wilson Lima (União Brasil) aparece na liderança, ultrapassando seu concorrente Amazonino Mendes (Cidadania). O estudo foi divulgado no domingo (11).

Conforme a Eficaz, Wilson Lima cresce na pesquisa de intenção de voto e alcança 30%. Já Amazonino Mendes aparece com 26,5%. Este cenário é o cenário estimulado, quando o entrevistador apresenta o nome dos candidatos.

Entrevistas

O instituto entrevistou mais de 2 mil eleitores na capital amazonense e em nove municípios do interior entre os dias 3 e 9 de setembro de 2022. São eles: Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa tem margem de erro de 2,8%, e coeficiente de confiança de 95%.

Ainda referente a pesquisa de intenção de voto estimulada, o índice indica Eduardo Braga (MDB) com 15,8%. Logo atrás vem Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 4,6%, e Carol Braz (PDT) 2,6%.

A pesquisa mostra que Wilson Lima é o candidato que mais cresceu. Nas pesquisas anteriores da Eficaz, Lima possuía 23%. Depois cresceu para 26%, e agora, no terceiro estudo, tem 30%.

Já Amazonino, apresentou uma queda na intenção de voto ao longo da disputa eleitoral. No início, possuía 32%, depois desceu para 26%.

Na intenção de voto espontânea para o Governo do Amazonas da Eficaz, Wilson Lima permanece na liderança pelo voto dos amazonenses. Nesta modalidade, o pesquisador não mostra o nome dos candidatos para o eleitor.

De acordo com a Eficaz, Wilson Lima apresenta 22,9% dos votos. Em seguida, aparece Amazonino Mendes com 17,9%. Em terceiro vem Eduardo Braga com 7,5%, e Ricardo Nicolau, com 2,3%. Já Carol Braz tem 1,4% das intenções de voto.

