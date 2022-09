Mototaxista é assassinado a facadas no Mauazinho

Manaus (AM) – Um mototaxista identificado como Douglas de Oliveira Queiroz, de 30 anos, foi brutalmente assassinado no início da tarde desta terça-feira (13), em uma casa na avenida Real, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O suspeito do crime até o momento não foi localizado.

Conforme informações repassadas aos policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima também trabalhava emprestando dinheiro a juros e o suspeito soube que havia uma certa quantia em dinheiro na residência. Douglas foi ferido com várias facadas.

Após o crime, o suspeito fugiu deixando a vítima trancada ensanguentada no chão da casa. Foram os próprios familiares do mototaxista que arrombaram a porta e pediram por socorro. Além de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a polícia também foi ao local do crime.

Douglas foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar onde foi removido pela equipe de Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

