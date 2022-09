Médica de 28 anos morre eletrocutada por secador de cabelo

Uma médica, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na quinta-feira (15), na Bahia. Ela foi identificada como Ana Paula Almeida Souza. De acordo com a Polícia Militar da região, Ana Paula foi eletrocutada enquanto usava secador de cabelo. Ela foi encontrada após se atrasar para o plantão.

A suspeita é de que a médica tenha morrido enquanto se arrumava para ir ao trabalho. Em nota, a polícia informou que ela sofreu uma descarga elétrica. O corpo da médica foi encontrado com o secador ao lado.

A mulher morava sozinha no local. O proprietário do imóvel foi acionado e levou uma chave reserva para abrir a porta. O corpo foi encontrado no chão, próximo à porta do banheiro do quarto. A casa não tinha sinais de arrombamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e fez a perícia no local. Ana Paula é filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus, Valdemir de Souza. Não há detalhes sobre o sepultamento dela.

*Com informações do Meio Norte

