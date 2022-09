Atleta do AM fatura primeiro ouro nos JUBs 2022 e garante bicampeonato no e-Sports

Lorena, que é acadêmica de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), conseguiu derrotar a oponente de São Paulo, de virada

Manaus (AM)- A atleta de e-Sports (Clash Royale), Lorena Leones, alcançou mais uma vez o primeiro lugar no pódio e garantiu o bicampeonato na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros 2022 (JUBs), na modalidade jogos eletrônicos, o e-Sports, com Clash Royale.

Em uma final marcada por muita estratégia, Lorena, que é acadêmica de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), conseguiu derrotar a oponente de São Paulo, de virada, por um placar de 3 a 2 e sagrou-se campeã pelo segundo ano consecutivo. Além disso, a atleta também já possui dois ouros consecutivos nos JUBs e-Sports, competição voltada exclusivamente para jogos eletrônicos, sendo a maior a nível acadêmico do país.

“Acredito que essa tenha sido uma das partidas mais difíceis que já disputei. Minha adversária é uma excelente competidora e eu realmente precisei ter um pouco mais de calma para continuar jogando e buscar a vitória. Deu tudo certo e estou muito feliz por esaa conquista”, destacou.

Medalha também para o atleta Davi Gomes, de 19 anos, que garantiu um bronze na prova de 1.500m livre, na natação, com o tempo de 17’31”.

Acadêmico do 4° período de Direito, da Faculdade Estácio, o nadador falou com felicidade da conquista. “É uma sensação muito boa, de um sonho realizado poder conquistar um lugar no pódio. Treinei muito para esse momento e finalmente ele chegou”, ressaltou.

Outros resultados

Dia de muitas vitórias para o Amazonas no primeiro dia de competição dos JUBs 2022. O handebol feminino da UEA não contou conversa e venceu por 25 a 16 da equipe da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Já o handebol masculino da Universidade Nilton Lins levou a melhor sobre a equipe baiana por um placar de 38 a 22.

Vitória também para o vôlei feminino da Universidade Nilton Lins, que venceu a equipe do Espírito Santo por 3 sets a 1, com parciais de 25×19, 16×25, 25×18 e 26×24.

Atleta de badminton, o estudante de engenharia mecânica da Universidade Paulista (Unip), Reinan Santiago, também estreou com vitória por 2 a 1 contra o Maranhão.

Revés para o time de basquete masculino da Faculdade Estácio contra a equipe do Rio de Janeiro, e também para o vôlei masculino da Universidade Nilton Lins, que acabou perdendo para o time do Rio Grande do Norte por 3 sets a 2.

De olho nos JUBs 2022

As modalidades natação, vôlei, handebol e futsal serão transmitidas no YouTube da Confederação Brasileira Universitária de Desporto (CBDU).

