GACC-AM presta assistência a crianças em tratamento de câncer do interior do AM

Manaus (AM) – Receber o diagnóstico de câncer é algo que requer muito preparo, principalmente em relação ao tratamento para a doença. Quando falamos do público infantil, os desafios são mais intensos. Com os centros de saúde com tratamentos especializados localizados em Manaus (AM), a população residente no interior do Amazonas se vê na necessidade de buscar atendimento na capital amazonense. Sem moradia definida e, em alguns casos, com a urgência de terapia longa, grande parte dessas famílias enxergam nas Casas de Acolhimento a melhor alternativa para prestar esse apoio.

Há 23 anos atuando no Amazonas, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC-AM) é referência na acolhida das famílias que vêm do interior do Estado em busca de tratamento em hospitais de referências localizados em Manaus, como a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fundação FCecon) e a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Fundação FHemoam).

Localizado no bairro Dom Pedro, Zona Sul de Manaus, o GACC-AM fornece gratuitamente hospedagem, alimentação, suporte educacional, transporte e orientação a famílias de crianças e adolescentes portadoras de câncer, as quais moram distantes da cidade do tratamento.

De acordo com a diretora assistencial da GAAC-AM, Joyce Maria Bonetti Loureiro, o principal objetivo da instituição é auxiliar as famílias dessas crianças quem são encaminhadas para a capital amazonense para fazer tratamento oncológico.

“O GACC surgiu devido a necessidade de crianças e adolescentes vindo do interior em busca de tratamento oncológico, percebeu-se a necessidade, das famílias, pois, as mesmas não tinham como se manter em Manaus. Então, surgiu o GACC para acolher essas famílias carentes oriundas do interior do Estado dando a elas todo o suporte necessário durante todo o período de tratamento”, destacou Joyce.

Foto: Acervo pessoal/GACC-AM

Joyce pontua ainda que, além do transporte diário, a instituição também oferece outros serviços em prol da melhoria de vida desses pacientes oncológicos e de suas respectivas famílias. Uma das metas da instituição é conscientizar a população e aproximar o cidadão da causa, reforçando a importância da doação para continuidade das ações.

“Além do serviço de traslado diariamente, na busca dos pacientes de sua residência para o hospital para realização, exames, consultas e tratamento de quimioterapia e radioterapia, oferecemos Kit Suplementar para crianças e adolescentes em tratamento, entrega de cestas básicas, dentre outras atividades desenvolvidas tanto para os pacientes quanto para as famílias”, ressaltou.

Desafios

Dentre as dificuldades enfrentadas desde o início da fundação da GACC, as principais envolvem a necessidade de um espaço maior para que fosse possível que todos os pacientes fossem acolhidos pela Casa de Apoio. Além disso, Joyce relembra o período mais grave da pandemia da Covid-19 e como o Grupo precisou se ajustar para continuar exercendo as atividades.

“As principais dificuldades enfrentadas foram em relação a estrutura física do local que não comportava todos os pacientes que necessitavam de apoio e através de projetos construímos a instituição, que hoje, atendemos nossas crianças e adolescentes com acolhimento humanizado e garantindo a eles qualidade de vida”, disse.

“Passamos por uma grande dificuldade que foi o período de pandemia da Covid-19, onde tivemos uma queda considerável das nossas doações. Nesse período precisamos nos reinventar para manter nossos pacientes em segurança e garantir um serviço de qualidade. O câncer não espera e com isso tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, visando sempre o melhor para nossas crianças e adolescentes”, complementou.

Todos os projetos executados pelo GACC-AM recebem o apoio do Instituto Ronald McDonald, e, atualmente, a principal fonte de renda da Casa é a Campanha McDia Feliz. Desde 2001, o GACC é parceiro na campanha do McDia Feliz, e só em 2018, foram beneficiadas mais de cem mil crianças e adolescente com câncer com a ação.

O GACC também é contemplado com as parcerias do Governo do Estado do Amazonas e com a Prefeitura de Manaus.

Foto: acervo pessoal/GACC-AM

“No início foi muito difícil, tivemos vários desafios, não tínhamos convênio com nenhum órgão. A partir do momento em que o GACC foi se estruturando, tendo as parcerias do Instituto Ronald McDonald, do Estado e da Prefeitura, hoje conseguimos através dos projetos e das parcerias manter a instituição e principalmente com o nosso callcenter, que é com a ajuda da sociedade civil para doar diariamente para nossa instituição para estar mantendo o tratamento dos nossos pacientes e dar uma qualidade de vida”, finalizou.

Programas e projetos desenvolvidos pela GACC-AM

Dentre os projetos desenvolvidos pelo Grupo estão o programa “Alimento Nutricional”, que tem o objetivo de reduzir o índice de desnutrição dos pacientes oncológicos cadastrados na instituição e que estejam realizando o tratamento de quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, transplantados e cuidados paliativos realizados nos hospitais de referência Fundação FCecon e Fundação FHemoam. A entrega dos produtos é realizada quinzenalmente, com datas previamente agendadas e conforme com a avaliação nutricional de cada paciente.

A Instituição também conta com o programa “Complemento Alimentar”, que consiste no fornecimento de fornecer uma cesta básica, no período de 6 meses a um ano, para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Tendo por objetivo, suprir as necessidades básicas familiar do paciente oncológico em tratamento.

A entrega dos produtos é realizada mensalmente, com data previamente agendada e de acordo com o perfil socioeconômico familiar cada paciente. A entrega dos produtos é realizada quinzenalmente, com datas previamente agendada e de acordo com a avaliação nutricional de cada paciente.

Além disso, a GACC também oferece o projeto “Alegria é o Melhor Remédio”, que desenvolve aos pacientes oncológicos cadastrados na instituição a arte, expressar a liberdade e a alegria, através da dança, canto e música. Com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes através do lazer, descontração, autoestima, auto crescimento, automotivação, garantindo desta forma o alívio emocional através descontração e felicidade.

O Grupo fornece outro projeto voltado para a “Terapia Ocupacional: Resgatando as habilidades artísticas, minimizando a dor e gerando renda durante e após o tratamento do câncer”, que consiste em desenvolver as habilidades artísticas e manuais do paciente oncológico e familiar hospedado na Instituição, através do artesanato. Tendo como objetivo, desenvolver as habilidades artísticas e manuais dos participantes, bem como, cooperar na emancipação financeira das famílias acolhidas no GACC.

O projeto “Classe Domiciliar – Arte e Educação – Um encontro para a vida”, busca contribuir na educação, desenvolvimento acadêmico de pessoas que estão passando por algum processo de tratamento de saúde. O mesmo têm como objetivo o desenvolvimento intelectual, psicológico, social e cultual. No GACC/AM este projeto é destinado a crianças que estão em acompanhamento oncológico que residem no acolhimento institucional ou residem na cidade de Manaus e estão impossibilitadas de frequentar a escola em decorrência dos efeitos colaterais e restrições médicas.

Para quem desejar ajudar com doações ou voluntariado, basta entrar em contato com o GACC-AM através do telefone: (92) 3659-5000 ou por meio do site: doegacc.org.br

Leia mais:

Lar das Marias acolhe mulheres em tratamento de câncer do interior do AM e de outros estados

ONG Hermanitos acolhe e integra imigrantes venezuelanos em Manaus

ONG Lar de Vitórias acolhe crianças e adolescentes PCD’s em Manaus