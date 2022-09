Prefeito fiscaliza revitalização de escola na Compensa e destaca reformas de mais de 210 escolas em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta segunda-feira, 26/9, uma vistoria na Escola Municipal Alberto Makarem, localizada na Compensa, zona Oeste da capital, que está sendo totalmente revitalizada pela gestão municipal.

A unidade de ensino tem capacidade para atender mais de 700 alunos do ensino fundamental e estava parada há cerca de três anos por problemas estruturais.

“Nós estamos na Compensa vistoriando a reforma da escola Alberto Makarem, onde foram trocados o telhado, o forro, toda a parte elétrica, parte hidráulica, ampliação das estruturas administrativas, reforma dos banheiros e do ginásio, dando um novo padrão para as unidades de ensino. Estamos assim preparando, estruturando as escolas da prefeitura de Manaus, para alcançarmos melhores índices”, enfatizou Almeida.

A escola municipal Alberto Makarem tem capacidade para estudantes dos anos iniciais, 1º ao 5º ano, em 10 salas de aulas, nos turnos matutino e vespertino. Além disso, a unidade conta com uma classe especial e sala de recursos.

Durante a ação, que foi a acompanhada pelos secretários municipais de Educação (Semed), professora Dulce Almeida, de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, e de Comunicação (Semcom), Israel Conte, o prefeito destacou que até o final do seu segundo ano de administração, serão mais de 210 escolas entregues, totalmente, reformadas para a população.

“Quando entramos na prefeitura, encontramos 199 escolas paradas. Até o final deste ano, nós vamos estar reformando e entregando mais de 210 escolas. Já para os três meses de férias, a partir do mês de dezembro, nós teremos um pacote para reformar mais cinco escolas até o reinício das aulas. Nenhuma escola mais vai ficar parada durante o ano letivo. É uma nova história que estamos construindo na educação municipal, valorizando e dando condições para o professor para que nós possamos obter os melhores índices possíveis, melhorando também o ensino para que os nossos alunos, nas suas avaliações, possam obter melhores resultados”, afirmou o prefeito.

Vale destacar que das 199 escolas que estavam fechadas quando a atual gestão municipal assumiu, apenas 22 ainda estão sem aulas, haja vista que passam por reformas estruturais. A previsão da Semed é que já no início do ano letivo de 2023, todas as 510 escolas administradas pela Prefeitura de Manaus estejam funcionando normalmente.

Prédios próprios

David Almeida aproveitou a oportunidade para destacar que todas as unidades de ensino que funcionam em prédios próprios também serão reformadas.

”Nós pegamos o carro andando, trocando o pneu com o carro em movimento. Agora não, nós já vamos fazer o segundo ano da nossa gestão e eu quero aqui anunciar que, até o final do ano que vem, os 290 prédios próprios de escolas que nós temos estarão reformados. Nossa equipe da educação está de parabéns e é assim que nós estamos buscando diuturnamente trabalhar, para melhorar os índices da educação do município de Manaus”, finalizou.

