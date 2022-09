Anel Viário Sul: obra do Governo do Amazonas já ultrapassa 75% de execução

Seinfra conta com quatro frentes de trabalho no local; previsão de entrega da estrutura é para final deste ano

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas já concluiu mais de 75% das obras de duplicação do Anel Viário Sul, no bairro Tarumã, segundo dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

A duplicação contempla 8,7 quilômetros da Estrada do Tarumã e deve ser finalizada no final deste ano.

O Anel Viário Sul já é considerada a maior obra de mobilidade urbana já executada na capital amazonense.

A duplicação irá reduzir significativamente o tempo de viagem da zona norte ao Centro de Manaus.

“Nós já estamos com mais de 75% da obra pronta, e continuamos e queremos continuar com a previsão nossa de entregar neste ano. Lógico, dependemos do tempo, se continuar assim como está agora, então a previsão está dentro do cronograma”, afirmou o engenheiro Francisco Oliveira de Souza, responsável pela obra.

Para dar celeridade às obras, a Seinfra trabalha com quatro frentes de trabalho, e o avanço dos serviços inclui a execução de terraplenagem, corte e aterro e pavimentação no trecho próximo à Cachoeira Alta.

“Nós já estamos aqui praticamente na fase de pavimentação. Estamos com o trecho quase todo com a fase de terraplanagem concluída, estamos fazendo a parte de drenagem e partindo para a pavimentação”, afirmou Francisco Oliveira.

Divulgação Divulgação

Mais acesso e fluidez

A duplicação é importante tendo em vista que a via facilitará o acesso do Anel Sul ao Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes e às rodovias AM-010 e BR-174, além de dar mais fluidez ao trânsito.

O Anel Sul inicia no Viaduto Lydia da Eira Corrêa e termina na avenida Santos Dumont.

O processo de indenização dos imóveis que foram desapropriados já foi concluído. Ao todo, 150 famílias foram contempladas.

Para o motorista de transporte lotação, Alexander de Oliveira, de 28 anos, a obra vai melhorar e agilizar o caminho que ele faz diariamente com o veículo.

“[O Anel Viário Sul] vai trazer muita melhora por conta do engarrafamento que ficava, vai ficar melhor agora. É muito complicado, tinha muitos acidentes também porque a via é muito estreita. [Vai trazer] muita segurança”, disse.

*Com informações da assessoria

