Wilson Lima vistoria início do asfaltamento do viaduto do Anel Leste

O trecho da Reserva Florestal Adolfo Ducke da nova via também começa a ser asfaltado nesta semana, seguindo determinação do governador

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou na manhã desta terça-feira (26), os trabalhos de pavimentação das alças que compõem o viaduto do complexo viário Anel Leste, que está sendo construído no cruzamento da avenida Oitis e Alameda Cosme Ferreira, no bairro Distrito Industrial, Zona leste de Manaus.

No viaduto, que tem o formato de um “trevo”, serão utilizadas 600 toneladas de asfalto. Já no trecho da Reserva Ducke, ponto final do corredor viário, serão aplicadas 1,3 mil toneladas de asfalto. A intervenção vai dar mais fluidez ao trânsito na zona leste da capital.

Os trabalhos são coordenados pela Seinfra. Foto: Divulgação

O governador determinou que, nesta semana, o trecho da Reserva Florestal Adolpho Ducke, na outra ponta da nova via, também comece a ser asfaltado. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Desafoga o trânsito na região do Centro, do Japiim, do V8, diminui o risco de acidente porque essas carretas vão passar por aqui e não mais por lá, vai diminuir o tempo de viagem para essas empresas. E também facilita a vida do condutor porque a gente está fazendo a ligação de norte a sul e leste a oeste”, destacou o governador sobre os complexos viários Anel Leste e Anel Sul.

Jaison Castro, de 38 anos, é morador do bairro Cidade de Deus, na zona norte, e ajudante de obra na construção do viaduto. “Depois que tiver pronto o Anel Leste, vai ajudar muito a gente, que mora para essa área, e outras pessoas que moram mais distante ainda. Eu me sinto honrado em estar ajudando a construir esse empreendimento para melhorar Manaus”, disse.

O Anel leste é considerado a maior intervenção urbana da capital. Foto: Divulgação

Cinco frentes de trabalho estão em atividade no Anel Leste, executando demolição, terraplanagem, drenagem, pavimentação e paisagismo. Na área do “trevo”, o serviço está concentrado nas alças internas. A expectativa é que a estrutura seja liberada neste semestre, melhorando o fluxo de veículos em toda a capital amazonense.

Anel Leste

Considerada a maior intervenção urbana da capital, o Anel Leste inicia no trevo da avenida dos Oitis e termina na avenida Margarita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolfo Ducke.

A via será um corredor de 18,3 quilômetros com duas pistas de 10,80 metros de largura e três faixas. Ao longo da via serão implantadas paradas de ônibus, galerias, pontes e passagens de fauna, além da implantação de uma ciclovia de 5,6 quilômetros.

Tem oito alças e nós vamos dar início a nossa meta de asfaltar hoje, de concluir esse ano no Anal Leste, oito quilômetros, dos 18,7 km que existe no projeto.

“Os Anéis Leste e Sul são as maiores obras de mobilidade da cidade de Manaus. Uma das maiores do país, eu digo. E nós vamos tirar todo o tráfego pesado, temos uma meta, dentro do projeto, para assumir mais de 1,8 mil veículos de carga pesada aqui nesses Anéis”, disse o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Leia mais:

Wilson Lima e Amazonino Mendes estão empatados, diz pesquisa Real Time Big Data

Amazonastur prepara prestadores de serviços turísticos de Autazes

Manaus será contemplada com ‘Parque Gigantes da Floresta e Mirante da Ilha’; saiba mais