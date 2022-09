Ipec: Lula lidera com 48% das intenções de voto e Bolsonaro tem 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente das intenções de voto. A pesquisa do Instituto Ipec, divulgada nesta segunda-feira (26), mostrou que Lula possui 48% das intenções de voto no primeiro turno. Já Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar com 31%.

O resultado do levantamento representa uma estabilidade entre os dois primeiros colocados em relação à última sondagem, divulgada em 19 de setembro. Antes, Lula aparecia com 47%, enquanto Bolsonaro tinha 31%.

Veja os resultados da pesquisa estimulada do 1° turno:

Lula (PT): 48% (47% na pesquisa anterior, de 19 de setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 31% (31% antes)

Ciro Gomes (PDT): 6% (7% antes)

Simone Tebet (MDB): 5% (5% antes)

Soraya Thronicke (União Brasil): % (1% antes)

Felipe d’Avila (Novo): % (0% na pesquisa anterior)

Vera (PSTU): % (0% antes)

Constituinte Eymael (DC): % (0% na pesquisa anterior)

Léo Péricles (UP): % (0% na pesquisa anterior)

Padre Kelmon (PTB): 0% (0% na pesquisa anterior)

Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)

Branco/nulo: 4% (5% na pesquisa anterior)

Não sabe/não respondeu: 4% (4% na pesquisa anterior)

2º turno

A pesquisa também apontou que Lula venceria Bolsonaro em eventual segundo turno. Os números são os mesmos da última pesquisa, de 19 de setembro.

Veja:

Lula (PT): 54%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Votos válidos

O levantamento do Ipec ainda mostra que Lula lidera a disputa pelos votos válidos no primeiro turno, que excluem os votos em branco e os nulos. Os percentuais são os mesmos da última pesquisa, de 19 de setembro.

O Ipec ouviu 3.008 pessoas, entre 24 e 26 de setembro, em 183 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE com o número BR‐01640/2022.

Confira:

Lula: 52%

Bolsonaro: 34%

* Com informações do site Metrópoles

