Eduardo Braga diz querer voltar ao governo para combater a fome

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida”, senador Eduardo Braga (MDB) ao votar, neste domingo (02), na Escola Municipal Prof. Eliana Lúcia Monteiro da Silva, no bairro Santo Agostinho, zona Centro-Oeste de Manaus, cumprimentou eleitores e conversou com a imprensa.

“Sem nenhuma dúvida, quero voltar ao governo para enfrentar a fome. Este inimigo invisível está presente, lamentavelmente, em milhares de lares amazonenses. Eu caminhei muito nessa eleição, eu visitei muitas casas na capital, no interior, na zona rural, sem nenhuma dúvida a fome é o nosso maior adversário e o nosso maior inimigo hoje”, declarou com convicção.

O candidato da coligação “Em defesa da vida” também ressaltou a necessidade de melhoria da saúde pública como um fator preponderante para ter colocado o seu novo como opção para o eleitor amazonense.

Voto

Eduardo Braga cumprimentou mesários e fiscais que trabalhavam na sessão de votação. O candidato entregou o título ao mesário e se dirigiu até a cabine de votação.

“Nós começamos por último porque tínhamos toda uma articulação pra construir. Construímos essa articulação e fizemos uma campanha abençoada. Eu quero aqui agradecer a milhares e milhares de amazonenses que nos receberam tanto na capital quanto no interior com respeito, com carinho, ouvindo nossas propostas e entendendo que o Amazonas precisa mudar”, disse.

Eduardo vai aguardar o resultado do pleito em casa ao lado da esposa, das filhas e dos netos.