Ação em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa será realizada pela Prefeitura nesta terça

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), realizará um evento alusivo em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, nesta terça-feira (4), das 8h às 12h, nas dependências do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Tendo como tema principal a importância do conhecimento sobre a longevidade, o evento será aberto ao público e contará com atendimentos social, de saúde e cidadania para a pessoa idosa, além de outras atividades.

“Quando pensamos na terceira idade, o preconceito nos leva a enxergar essas pessoas como frágeis, precisando de cuidados. De fato precisam, mas é necessário entender que as limitações de uma pessoa idosa não a impedem de viver uma vida digna, e de continuar exercendo sua individualidade”, explica a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

A programação disponibilizará para a população atendimentos como: aferição de pressão, bioimpedância e brindes por meio do Laboratório Sabin; cadastro e renovação de credencial de trânsito com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); atualização e cadastro no CadÚnico, esclarecimento e encaminhamento de serviços realizados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); jogos de memória, dinâmicas e exercícios cognitivos com o Grupo Supera; palestra sobre a Importância do conhecimento sobre a longevidade com o Padre Charles Cunha; e muita música com apresentações do Grupo Seresta Prosa e Poesia e Jorge Bartholo.

A FDT vem trabalhando essas questões por meio de projetos como o “Viver Bem na Terceira Idade”, que busca levar as atividades oferecidas no PMI, para várias zonas da cidade, expandindo a oportunidade de qualidade de vida para a população idosa da capital.

O idoso João Noronha, 67, é frequentador do Projeto Viver Bem na Terceira Idade, no núcleo Coroado, e conta como sua vida mudou após entender a importância de cuidar da saúde. “A prática de atividades físicas no meu dia a dia me fez entender que aquela visão da pessoa idosa precisa mudar, por muito tempo achei que pela minha idade, teria muitas limitações, mas participando do projeto vi que posso ir além do que eu achava que seriam meus limites. Sou uma pessoa saudável, cheia de energia e muito feliz, pessoas idosas merecem respeito e podemos começar entendendo isso”, disse.

Por meio de políticas públicas, a FDT oferece qualidade de vida e dignidade para a população idosa da capital amazonense e, por isso, além dos serviços oferecidos, o evento também tem como objetivo conscientizar as pessoas em geral acerca do preconceito sofrido pelas pessoas idosas, que muitas vezes são vistas como incapazes por conta da idade.

Dia da Pessoa Idosa

O Dia da Pessoa Idosa era comemorado no dia 27 de setembro, pois em 1999 a Comissão pela Educação do Senado Federal instituiu a data para gerar reflexão sobre a situação da pessoa idosa na sociedade. Porém, no dia 1º de outubro de 2003, por meio da aprovação da Lei n° 10.741, foi instituído o Estatuto do Idoso e, com isso, em 2006 foi criada outra lei para transferir a comemoração do Dia da Pessoa Idosa para 1º de outubro.

A idealização do evento surgiu a partir da necessidade de transmitir conhecimento sobre a longevidade humana. Atualmente, considera-se que o tempo máximo de vida do ser humano é 125 anos, com o aumento deste número, surge a necessidade de olharmos para as pessoas idosas de outra maneira, entendendo que apesar do tabu estabelecido sobre a velhice, é possível continuar com uma vida ativa, saudável e feliz na Terceira Idade.

*Com informações da assessoria

