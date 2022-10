Matéria orgânica de resíduos de árvores são transformadas em tijolos ecológicos em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), desenvolveu maneiras de reaproveitamento da matéria orgânica, visando melhorar a destinação dos resíduos de podas de árvores e plantas, no viveiro da sede da Semulsp, localizado na avenida Compensa, bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

Os materiais vegetais, principalmente gerados pela poda de árvores e pela manutenção de jardins, representam uma porção importante de resíduos gerados em toda a cidade. Pensando nisso, a Semulsp possui uma destinação adequada desse material, por meio da reciclagem e reaproveitamento.

Conforme o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, a pasta propõe um modelo de gestão para os resíduos da arborização urbana, como galhos e troncos, folhas, flores e frutos, reaproveitados no viveiro.

“A equipe do viveiro recebe todo material do campo, produz as mudas e volta novamente ao campo, tornando o jardim de nossas praças, das unidades de saúde e das escolas, bonito de se ver na cidade. Esta é a determinação do prefeito David Almeida, cuidar da cidade e no viveiro isso é sensacional, eles cuidam com amor da nossa cidade”,

ressaltou Moreira.