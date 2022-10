Sky Brown dá show e conquista o STU Open Rio

Espetacular. No STU Open Rio, campeonato de skate mais importante desde os Jogos Olímpicos, realizado no Rio de Janeiro, a nipo-britânica Sky Brown confirmou o favoritismo visto nas semifinais e arrebentou nas baterias finais e se sagrou campeã na categoria Park feminino.

“A vibração da torcida me fez querer ir mais alto, arriscar mais e eu estou muito feliz de ganhar aqui!”, disse a campeã.

Ao lado dela, a japonesa Sakura Yosozumi (55 pts) e a norte-americana Minna Stess (53.13) fecharam o pódio. Raicca Ventura, de 15 anos, campeã do STU Nationals, foi a melhor brasileira na decisão com a quarta posição (51.33).

Dora Varella ficou com a 5º colocação, somando 48.53 pontos. Já Isadora Pacheco não conseguiu completar nenhuma das quatro voltas e ficou na oitava e última colocação.

Na próxima semana, o STU Open Rio volta com a modalidade street, contando com a participação de estrelas do skate mundial como Pâmela Rosa e Rayssa Leal.

*Com informações do Lance

