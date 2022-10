Policiais encontram 350 kg de drogas enterrados em ilha de Novo Airão

Manaus (AM) – Em conjunto com a Polícia Federal, a Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu 350 quilos de drogas do tipo skank, em uma região de mata, onde estavam enterradas, na tarde deste domingo (9), no município de Novo Airão (a 194,4 quilômetros de Manaus). Segundo informações do capitão Ladslau Neto, do COE, foi possível identificar os entorpecentes por meio de fiscalização da patrulha fluvial com o cão rastreador, em uma ilha próxima de Novo Airão.

Ainda, de segundo o capitão, a suspeita veio depois que os policiais perceberam uma movimentação estranha na mata. Ao chegarem ao local, os agentes constataram de fato que havia drogas ilícitas naquele local e perceberam que as mesmas estavam escondidas dentro de tonéis de plástico. A operação “Horus” acontece mensalmente, e de acordo com a autoridade, até o momento, não foi possível identificar o proprietário dos entorpecentes. Mas, o policial especula que a droga tenha vindo da Colômbia.

“Essa droga veio da Colômbia. Pela divisão dos rios para desviar da base arpão. Tem um projeto do governo estadual que é fazer outra base arpão no Rio Negro e vai ser muito importante esse patrulhamento essa fiscalização. No dia 4 de outubro foram apreendidos , aproximadamente, uma tonelada de drogas com o apoio da Polícia Federal. Isso foi no rio Solimões”, afirmou a autoridade.

Leia mais:

“Chucky” é preso dentro de laboratório de drogas em Manaus

Dupla é presa após tentar subornar PMs com R$ 5 mil no Amazonas

Duas pessoas são executadas com tiros na cabeça em escadaria no bairro Cidade de Deus