Dupla é presa após tentar subornar PMs com R$ 5 mil no Amazonas

Manaus (AM) – Dois homens identificados como Bruno Carvalho Torres, de 30 anos, e Thiago Benavides dos Santos, de 31 anos, foram presos ao tentarem subornar policiais militares, na última quarta-feira (5).

O fato ocorreu na avenida Boulevard Pedro Rates, no Centro do município de Manacapuru (98 km distante de Manaus). Os criminosos ofereceram R$ 5 mil aos agentes.

De acordo com as informações da polícia, os homens estavam em uma motocicleta e foram denunciados pela população. Durante a abordagem, os policiais encontraram com a dupla uma grande quantia em dinheiro.

Eles ficam nervosos e não souberam explicar a origem do valor e, então, ofereceram a quantia aos policiais militares para que eles não fossem conduzidos à delegacia.

Diante dos fatos, a dupla foi presa em flagrante por tentativa de suborno e, posteriormente, encaminhada à delegacia. Durante os procedimentos, a polícia descobriu que Bruno era foragido da justiça por tráfico de drogas.

O dinheiro foi apreendido e os suspeitos continuam presos na carceragem policial, onde estão à disposição da Justiça.

O crime de corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, é punido com reclusão, de dois a 12 anos de prisão e ainda o pagamento de multa. O crime é citado no artigo 333 do Código Penal Brasileiro.

