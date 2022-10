Parte danificada do Mercado Adolpho Lisboa é interditada e passará por obras

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), reuniu na tarde desta quarta-feira, 19/10, com representantes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Defesa Civil do Município de Manaus, Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para tratar de assuntos relacionados a um problema pontual ocorrido no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, identificados na última segunda-feira (17), quando foram definidos os seguintes pontos:

– A área afetada será isolada com tapumes e sinalizada;

– Por tratar-se de um patrimônio histórico, a Prefeitura de Manaus vai contratar uma empresa especializada para a elaboração de um estudo técnico sobre o problema. Após o estudo, será elaborado um laudo oficial;

– A partir da conclusão desse estudo, será iniciada a intervenção no local para a correção do(s) problema(s) identificado(s);

A Semacc ressalta que desde que sua equipe técnica identificou problemas em parte da infraestrutura do setor do peixe, o único permissionário afetado foi realocado e não terá prejuízo em seu trabalho.

A secretaria reforça que os demais permissionários do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, assim como a população, de modo geral, não precisam se preocupar porque o espaço continua funcionando normalmente. Ressalta que o problema, que é pontual, afeta apenas uma pequena parte do setor do peixe, que já está isolada, a fim de garantir a integridade dos trabalhadores e de todas as pessoas que frequentam o Mercado Municipal Adolpho Lisboa.

*Com informações da assessoria

