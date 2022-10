Hemoam tem horário de funcionamento especial durante feriado prolongado

Manaus (AM)- A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) terá horário diferenciado durante o feriado do aniversário de Manaus e também do Dia do Funcionário Público, que foi antecipado para a terça-feira (25).

A coleta de sangue não funcionará na segunda-feira (24), mas será retomada normalmente a partir de terça-feira (25). Apesar do feriado nas repartições públicas estaduais, o funcionamento normal nesse dia prevê o equilíbrio do estoque de bolsas de sangue.

O estoque da instituição necessita de doadores, principalmente dos tipos O+ e O-, que apresentam ambos queda de 40% no estoque. As chuvas recentes e a alta incidência de síndromes gripais já são apontadas como causadoras dessa baixa no comparecimento de doadores.

Requisitos

Para se tornar um doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Pessoas de 16 e 17 anos podem doar somente acompanhadas do responsável ou representante legal.

Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada.

Funcionamento de outros setores

Na segunda e na terça-feira não haverá atendimento ambulatorial e laboratorial. Os serviços de urgência e internação para os pacientes do Hemoam funcionarão normalmente.

FOTO: Divulgação/Hemoam

*com informações da assessoria

Leia mais:

Bolsas de sangue coletadas no Hemoam abastecem 84 unidades de saúde no AM

Motociclistas de Manaus fazem ação para doações de sangue

Estoque de sangue no AM está crítico e Hemoam convoca doadores