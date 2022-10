Com apoio de câmeras, homem é preso com 20 quilos de drogas em Manaus

Os agentes passaram a monitorar o percurso do veículo por meio das câmeras de monitoramento do Paredão, que foi localizado na avenida Ephigênio Salles, sentido bairro Coroado, na zona leste.

Manaus (AM) – Policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), com o apoio do sistema de videomonitoramento do órgão, o Paredão, prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro São José, na zona leste de Manaus. A prisão do indivíduo, que estava com 20 quilos de drogas, ocorreu durante o cumprimento da operação Cidade Mais Segura.

Denúncia

De acordo com o relatório da ocorrência, os policiais da Seaop receberam uma denúncia informando que um homem, conduzindo um veículo modelo Volkswagen Saveiro, de cor branca e placa QZB1F83, estaria transportando uma relevante quantidade de substância entorpecente, que seria entregue na zona leste da capital.

Os agentes passaram a monitorar o percurso do veículo por meio das câmeras de monitoramento do Paredão, que foi localizado na avenida Ephigênio Salles, sentido bairro Coroado, na zona leste.

Ainda segundo a assessoria da Polícia, os agentes policiais conseguiram realizar a abordagem do veículo na avenida Grande Circular onde, durante a revista, foram encontrados 20 tabletes de maconha, tipo skunk, pesando um quilo cada.

O condutor do veículo, de 45 anos, responsável pela droga, foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O prejuízo ao crime está avaliado em R$ 350 mil.

Disque-denúncia

A SSP-AM reforça a importância da denúncia por meio do 181, o disque-denúncia do órgão. A ligação é grátis e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana (inclusive feriados), com sigilo e segurança.

