Secretaria de Educação de Rio Preto da Eva faz testes de inclusão da pitaya na merenda escolar

Nesta semana, estudantes de três escolas de Rio Preto da Eva, participaram do teste de aceitabilidade da pitaya na merenda escolar.

Seguindo critérios como número de alunos, faixa-etária e poder econômico da zona em que estão inseridas, as unidades que passaram pelo teste foram: CEMEI Marcelino Vieira, Escola Municipal Menino Jesus e Escola Municipal Divino Espírito Santo, no KM 105, da rodovia AM-010. Em cada uma das escolas, 120 estudantes que comeram a fruta na merenda, responderam a um questionário e deram a sua avaliação sobre o alimento.

O teste de aceitabilidade é o conjunto de procedimentos metodológicos, cientificamente reconhecidos, destinados a medir o índice de aceitabilidade da alimentação oferecida aos escolares. Está incluída na Resolução CD/FNDE n° 26/2013, no artigo 17, que diz: o teste de aceitabilidade aos alunos será aplicado sempre que for introduzir no cardápio, um alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente.

Diariamente, as creches e escolas de Rio Preto da Eva, servem refeições nutricionalmente completas, estabelecidas em cardápio e avaliadas pelo time de nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMECD). São alimentos regionais, que vem da agricultura familiar.

Para este teste, a pitaya foi incluída na vitamina de banana e servida in natura na merenda escolar. A vitamina de banana com uma nova coloração e a fruta, para muitos ainda desconhecida, despertou a curiosidade e chamou a atenção dos estudantes, que não se intimidaram na hora de experimentar. “Foi a primeira vez que eu comi pitaya, e eu gostei muito, já até peguei um pouco mais e guardei na bolsa para levar pra casa”, disse Natanael Carlos, de 11 anos, aluno do 5º ano da Escola Municipal Divino Espírito Santo.

“A gente faz diversos preparos do alimento para saber o que mais agrada aos estudantes, seja em suco, vitaminas, in natura, o importante é conhecer o gosto da maioria dos estudantes e incluir esse alimento rico em nutrientes na alimentação escolar”, informou Késia Melo, responsável técnico pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar em Rio Preto da Eva.

A estimativa é que a pitaya seja incluída oficialmente na merenda escolar a partir do ano letivo de 2023.

Pitaya

A Pitaya é uma fruta originária do México, muito consumida e de popularidade crescente no Brasil. É rica em vitamina C, B1, B2, B3 e minerais, como ferro, cálcio e fósforo. Apesar de seu sabor doce, não é rico em açúcares. Entre seus benefícios estão: melhora da imunidade, ajuda na saúde cardiovascular, reduz o colesterol ruim (LDL), auxilia na digestão, previne o câncer, entre outros.

Produção de pitaya em Rio Preto da Eva

Na última semana, o Governo do Amazonas lançou o Programa de Difusão da Cultura da Pitaya em Rio Preto da Eva, com o objetivo de transformar o município no maior polo produtor da fruta no estado. 100 produtores rurais receberam mudas de pitaya para serem plantadas em suas propriedades. Eles também receberam treinamentos sobre o processo de produção, manejo e tecnologias para a difusão da pitaya em potencial.

*Com informações da assessoria

