Sine Manaus oferta 564 vagas de emprego nesta terça-feira (1°)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 564 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (1°), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus (av. Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; Shopping Phelippe Daou, av. Camapuã, Nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte). A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, orientando os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

VAGAS NOVAS – 121

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na preparação de alimentos seguindo o padrão de qualidade e rigor, de acordo com o estabelecido pelo regulamento da empresa.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Atendente

Escolaridade –ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo atendimento pessoal e telefônico, garantindo o suporte necessário ao cliente; apresentar os produtos, organizar as prateleiras, estocagem e organização do local.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

70 vagas – Analista de Suporte de Sistema

Escolaridade – ensino superior completo em Sistema de Informação, Ciência da Computação ou áreas afins.;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer manutenções corretivas e preventivas de softwares e hardwares; implementar novas funcionalidades que facilitem o dia a dia dos usuários e estabelecer uma rotina de backup, a fim de manter a segurança de todos os dados da empresa.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas externas de chips de operadora, planos de internet e TV.

Vaga disponível até 05/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar os mecânicos na manutenção de ônibus.

Vaga disponível até 04/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na função de lanternagem de autos.

Vaga disponível até 04/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior em Administração ou áreas afins completas ou cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – auxiliar no controle de manutenção com relatórios e planilhas junto à diretoria.

Vaga disponível até 04/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Controladoria

Escolaridade – ensino superior em Administração ou áreas afins completas ou cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – auxiliar a controladoria com relatórios, planilhas e reuniões junto à diretoria.

Vaga disponível até 04/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem.

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 02/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – cuidar de bebês, a partir de objetivos estabelecidos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação e higiene pessoal.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – fornecer excelente serviço ao cliente; responsável por registrar os pedidos de comida e bebida dos clientes, levando aos responsáveis na cozinha ou no bar.

Vaga disponível até 10/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades da zona Norte de Manaus;

Atividades – receber e conferir notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos; verificar quantidade, descrição e condições gerais dos materiais e embalagens, controle de estoque no sistema e lançamento de notas fiscais no sistema.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em segmento naval ou estaleiro;

Atividades – realizarserviços de manutenção, reparo e montagem; organizar peças e local de trabalho na área de produção; manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS COMÉRCIO – 117

7 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Marketing, Negócios, ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência no segmento de Varejo; domínio no uso de smartphones, aplicativos, redes sociais e computadores;

Atividades – entregar as metas e os resultados da loja; gerenciar o andamento diário das atividades desenvolvidas, distribuindo tarefas, acompanhando, direcionando e orientando a equipe, visando assegurar que os trabalhos ocorram dentro dos padrões de eficiência e eficácia determinados pela empresa.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice Junior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência prévia na posição, com instalações elétricas e hidráulicas; desejável ter cursos de NR-10, NR-12, NR-20 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção e instalações elétrica e hidráulica; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice Pleno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência prévia na posição, com instalações elétricas e hidráulicas e pintura industrial e residencial; ter cursos de Bombeiro Hidráulico, Pintura Industrial e Maçariqueiro; desejáveis cursos de NR-10, NR-12, NR-20 e NR-35;

Atividades – executar serviços de manutenção e instalações elétrica e hidráulica, pintura industrial e residencial; preparar infraestrutura para máquinas e equipamentos; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador Geral

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por controlar e supervisionar a execução de atividades operacionais e estratégicas administrativas definidas pela empresa, supervisionando os colaboradores responsáveis e levando informações para a gerência.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter boa comunicação e curso de Informática básica;

Atividades – fazer contatos comerciais diretamente do escritório.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

55 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso deInformática básica e boa comunicação;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; executar o visual merchandising (reposição de roupas); atuar na área comercial responsável por qualificar possíveis clientes e vender produtos e serviços.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas internas, fazer negociação com clientes e fechar contratos.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – atuar no preparo e montagem de lanches quentes, refeições rápidas e porções em geral, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar a panificação básica e pães especiais, biscoitos, roscas, pão de queijo, recheios diversos e demais produtos da panificação, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificações na área e disponibilidade de horário.

Atividades – realizar produção de doces e salgados, massas folhadas, massas fritas e fermentadas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro compensa;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Tarumã;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, fazer entregas de mercadorias, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção predial, elétrica e hidráulica; cursos de SEP e NR-10; experiência com controle e organização de materiais e noções de inventário; conhecimento de ferramentas Microsoft Word e Excel;

Atividades – acompanhar a manutenção predial, identificando as necessidades e emitindo ordens de serviço preventivas e corretivas; acompanhar o consumo de materiais de manutenção e limpeza, o desenvolvimento das atividades de recursos humanos, de segurança patrimonial, manutenções internas preventivas e corretivas, limpeza, copa, transportes, reprografia, almoxarifado, informática e teleprocessamento, para o perfeito funcionamento das Unidades de Atendimento.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente residir no bairro compensa;

Atividades – realizar atendimento aos clientes; realizar coleta de pedidos e encomendas; demonstrar produtos e efetuar vendas internas, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 03/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Panificação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferencialmente ter condução própria (moto ou carro);

Atividades – responsável por produzir pães, massas, pizzas e salgados, de maneira artesanal ou de forma industrializada; organizar a área de trabalho e matéria-prima nas produções de padaria; executar práticas de manipulação de alimentos.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Carga de Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar as cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas, receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 01/11/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

*Com informações da assessoria

