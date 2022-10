Sine Manaus oferta 252 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 252 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (17), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

VAGAS NOVAS – 86

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras; higienização de utensílios.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter cursos na área;

Atividades – auxiliar na preparação de alimentos a serem comercializados na área (pratos, lanches e salgados), lavando ingredientes, descascando produtos, fatiando carnes, verduras e legumes e outras atividades simples de apoio; fazer a limpeza da área e dos utensílios utilizados no processo.

Vaga disponível até 18/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em pneus de caminhões Caterpillar e Scania.

Atividades – realizar manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Lubrificador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12 e NR-22;ter experiência com lubrificação de frota, caminhões Scania e Caterpillar, peças de caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-22 atualizados e experiência com manutenção elétrica de frota, peças de caminhões e máquinas pesadas; ter disponibilidade para trabalhar em escala 5×8: (5 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpillar; inspeção, manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Planejador de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP, Módulo MP e disponibilidade para trabalhar em escala 12×8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar planejamento e controle de manutenção, elaboração de planos de parada de grande porte.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Inspetor de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 5×2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso); ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” (2 anos habilitado) e estar com CFT ativo;

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpilar; manutenção preventiva e corretiva; realizar testes e ajustes, dentre outras atividades.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Planejador de Manutenção de Frota

Escolaridade – ensino técnico completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema SAP, Módulo MP e disponibilidade para trabalhar em escala 5×8 (5 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – realizar planejamento e controle de manutenção, elaboração de planos de parada da frota.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10, NR-12, NR-33, NR-35 e SEP atualizados;

Atividades – ter experiência em manutenção elétrica (preventiva e corretiva) em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Frota

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 12×8 (12 dias na empresa e 8 de descanso);

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de caminhões Scania e Caterpillar; manutenção preventiva e corretiva, teste e ajuste, entre outras atividades.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CFT ativo, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala 5×2 (5 dias na empresa e 2 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em manutenção de sistemas elétricos de máquinas industriais, manutenção preventiva e corretiva, teste e ajuste, entre outras atividades.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em atividade de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade (2 anos habilitado) e disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em rotinas de apoio administrativo;

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8 (12 dias na empresa e 8 dias de descanso);

Atividades – ter experiência em rotinas de apoio administrativo.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” atualizada e curso de MOPP;

Atividades – responsável por garantir a entrega das mercadorias aos clientes pré-determinados em rotas específicas, revendo as ordens antes da entrega; realizar inspeções do veículo antes de partir para entregar mercadorias; carregar produtos em caminhões, de acordo com as especificações da empresa; entregar encomendas para clientes nas rotas atribuídas; manter uma comunicação permanente com o expedidor de rotas.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Instalador Gráfico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a aplicação de adesivo em PVC em chão e parede; instalação de lonas em estruturas ou paredes, acabamento em banners e faixas, pintura e soldagem de estruturas.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico Especializado Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência com máquinas Caterpillar e Scania; ter disponibilidade para trabalhar em escala 12×8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso); ter curso Técnico em Mecânica será um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Manutenção de Frotas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 atualizado, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e experiência com máquinas Caterpillar e Scania; ter disponibilidade para trabalhar em escala 12×8: (12 dias na empresa e 8 dias de descanso); ter curso Técnico em Mecânica será um diferencial;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de mineração.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Assistente de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – implementar todas as técnicas que farão o consumidor se atrair pela marca e querer comprar o produto ou serviço ofertado.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mestre de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar como líder da obra, responsável pela organização em geral do trabalho de diversos outros profissionais.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar produtos acabados para embalagem com colocação de etiquetas; preenchimento de ficha de produção; organização do setor.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ter experiência em atividade de manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica e hidrosanitária, carpintaria, serralheria, marcenaria e alvenaria.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Atividades – responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho; controle de entrada e saída de materiais; registro de produtos e controle de qualidade.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar vendas de produtos ou serviços de telecomunicações, por meio de reuniões presenciais, apresentações e negociações de follow-up de vendas.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar e executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos e instalações.

Vaga disponível até 20/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

VAGAS EM ANDAMENTO – 166

2 vagas – Coordenador de Infraestrutura

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – experiência profissional em atividades de liderança de equipes e área administrativa ou atendimento ao público; bons conhecimentos práticos de Estatística e de Gestão da Qualidade do Atendimento; conhecimento das ferramentas Microsoft Office (Word e Excel) e dos Sistemas específicos de gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência.

Vaga disponível até 17/10/2022 ou até o encerramento da vaga.

