Prejuízos bilionários

Consequentes, sobretudo, da irresponsabilidade de lideranças políticas obtusas que se mostram distantes de qualquer princípio de civilidade, são bilionários os prejuízos causados pelos bloqueios ocorridos nas rodovias brasileiras desde o dia seguinte à derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas de 30 de outubro.

Dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), por exemplo, apontam em quase R$ 2 bilhões as perdas diárias do comércio com o movimento paredista deflagrado por caminhoneiros e outros grupos bolsonaristas inconformados com a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva.

A CNN Brasil calcula que, se o movimento não for contido definitivamente pelos órgãos de controle, neste final de semana, pelo menos 500 mil litros de leite serão derramados no asfalto. O fato, obviamente, agride o bom senso de um país onde a insegurança alimentar assola 33 milhões de pessoas jogadas à rua da amargura, desesperançadas e sem rumo.

Sabe-se que na quarta-feira (2), o presidente Bolsonaro tentou amenizar a situação pedindo aos seus apoiadores que desobstruíssem as estradas, mas afirmando, entretanto, que os protestos fazem parte do jogo democrático.

Não é assim que reflete o mercado financeiro, mais do que assustado com os prejuízos gigantescos verificados até agora à economia de Norte a Sul do país. O mercado foi duramente afetado. A Bolsa de Valores verde e amarela agoniza, temendo a imprevisibilidade dos mercados globais em relação ao quadro da crise desencadeada pelos bloqueios.

À parte o comércio, os bloqueios atingiram seriamente os serviços hospitalares, complicando o quadro de pacientes de hemodiálise em vários estados, onde faltam combustíveis e alimentos. Quem pagará a conta de tamanha irresponsabilidade ?

Leia mais:

Brasil precisa se preocupar com a crise climática

Com Lula de volta, Noruega acena com R$ 2,5 bilhões para proteger a Amazônia

Reeleito, Wilson Lima promete mais atenção ao social e levar em frente calendário de obras em todo o AM