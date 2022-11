Homem é morto com tiro na cabeça ao supostamente salvar irmão de execução em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, identificado como “Jhonizinho”, foi executado na tarde desta quarta-feira (2) no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O crime aconteceu na rua 7 de setembro. De acordo com informações preliminares, a vítima não seria o alvo dos criminosos, mas um de seus irmãos, que foi abordado em via pública e, supostamente, sofria ameaças.

No entanto, no momento do crime, o homem ficou entre os bandidos, perto do veículo usado no crime e o irmão, quando foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça ao tentar salvar o familiar.

Na rua, moradores desesperados levaram a vítima até o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, ainda na Zona Leste de Manaus, mas ele não resistiu aos disparos.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

VÍDEO (ATENÇÃO – IMAGENS FORTES)

