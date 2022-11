Inauguração do Maison Magno inova o conceito da beleza manauara

Manaus (AM) – A inauguração do Centro de Beleza Maison Magno ocorreu na noite desta terça-feira (8), às 19h30, e marcou um novo conceito de atendimento personalizado em Manaus. O evento contou com a presença dos proprietários, convidados e profissionais da imprensa.

O espaço está localizado no conjunto Agricento, na avenida Mário Ypiranga, n°1005, casa 02, rua Aladim, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus e conta com uma estrutura impecável para atendimento da clientela.

Imagem: Juliana Marques Cunha

A proprietária do espaço, Lene Bezerra, explicou em entrevista ao Em Tempo, que o espaço foi pensado para oferecer excelente serviço, acolhimento, boa localização e ambiente familiar para atender todos da melhor maneira possível.

“Temos uma casa no coração do Adrianópolis, rodeada de árvores com um ambiente extremamente agradável e seguro. Nosso atendimento é moderno com profissionais qualificados e com todo o cuidado necessário para a beleza feminina amazonense” , destacou Bezerra.

Os serviços oferecidos são diversos, como estética facial e inúmeros tipos de tratamento capilar. O projeto foi pensando em junho deste ano, segundo Lene Bezerra e em agosto iniciou-se a execução, até que chegasse ao tão esperado momento de inauguração.

“Tudo começou com uma conversa informal com meu cabelereiro, onde eu falei do espaço que eu tinha, e que gostaria que o salão tivesse e ele falando sobre o salão ser em uma casa em um lugar acolhedor para as clientes. Fizemos a ideia dar certo, unimos a parte técnica e empresarial. Minha irmã é minha sócia e tudo começou a dar muito certo e caminhou de maneira harmoniosa” , declarou a proprietária.

Imagem: Juliana Marques Cunha Imagem: Juliana Marques Cunha Imagem: Juliana Marques Cunha

O Maison Magno funcionará de segunda à sábado, das 9h às 18h.

“Sintam-se à vontade para conhecerem as nossas instalações, temos estacionamento amplo e um ambiente acolhedor para todos. Estamos felizes e as portas estão abertas. Esse projeto é uma grande homenagem aos dois grandes homens da minha vida: Carlos Magno pai e Carlos Magno filho” , finalizou a proprietária.

