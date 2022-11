Prefeitura de Manaus trabalha na recuperação de rede de drenagem profunda no centro da capital

As equipes da Seminf detectaram o problema na rede de drenagem existente e, de forma imediata, iniciaram os serviços.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concentrou os serviços, na noite de terça-feira (9), na rua Floriano Peixoto, Centro, onde trabalha, de forma preventiva, na substituição de uma rede de drenagem profunda bastante antiga, que causava afundamento no trecho da via.

As equipes da Seminf detectaram o problema na rede de drenagem existente e, de forma imediata, iniciaram os serviços. A área recebe quase 25 novos metros de tubos para garantir o escoamento da rede de drenagem de águas pluviais.

O superintendente de obras da Seminf, Ítalo Oliveira, que fiscaliza o trabalho, acompanhou a ação noturna e enfatizou os próximos passos da Seminf na área, para a melhoria do local para a população e o comércio em geral.

“As equipes identificaram um problema na rede que estava causando afundamento na via. Para não trocarmos apenas um ou dois tubos e termos outra situação futuramente, estamos substituindo a antiga tubulação por 25 tubos amplos e modernos. Na sequência, o trecho receberá a fresagem e o asfalto, conforme determina o prefeito David e o secretário de Obras, Renato Júnior” , explicou Oliveira.

A Seminf trabalha, de forma simultânea, por todas as zonas da capital, levando o melhor da infraestrutura para os moradores. Os serviços são executados, diuturnamente, pelas equipes dos distritos de obras, empregando a qualidade do serviço com a meta de devolver a trafegabilidade para toda a população.

