Escultura em homenagem a Ayrton Senna é exposta em Interlagos

Uma obra inédita chamou a atenção na última quarta-feira (9), em Interlagos, na semana em que acontece o GP São Paulo. Não só pelos 3,5 metros de altura e os 550 kg, mas por fazer o mais apaixonado por Fórmula 1 relembrar de todas as emoções vividas ali. A escultura “Nosso Senna”, em homenagem ao tricampeão Ayrton Senna, foi exposta pela primeira vez.

A peça, em alumínio polido e facetado, foi produzida pela artistas Lalalli Senna, sobrinha do piloto tricampeão mundial. A artista Lalalli Senna celebrou a conclusão da escultura e a oportunidade de compartilhar esse momento junto com a família, relembrando todo o período da produção e processo final da escultura.

Em fevereiro de 2023, a obra “Nosso Senna” será inaugurada ao público em grande estilo. O trabalho ganhará um toque extra de atrações interativas, tornando a escultura um ponto de encontro ainda mais especial. A partir dessa data as pessoas poderão visitar a peça monumental, de acordo com o funcionamento do autódromo.

Foto: Fábio Falconi- Divulgação

r7*

Leia mais:

Tite prioriza veteranos na Copa do Catar

São Raimundo e Paysandu empatam na Copa Verde

Neto diz que Argentina será campeã da Copa do Mundo