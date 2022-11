Solidariedade move corredores em Manaus; inscrições vão até dia 25 de novembro

As inscrições para as duas modalidades (adulto e infantil) já estão abertas

Manaus (AM)- Além de queimar muitas calorias, melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir significativamente os riscos de doenças cardiovasculares, correr pode ser uma modalidade esportiva que incentiva a empatia e a filantropia.

O engenheiro civil Valderedo Júnior, de 31 anos, é um dos doadores da ONG Parceiros Brilhantes que decidiu superar os limites, vencer desafios e conquistar novos recordes pessoais ao garantir a participação na I Corrida Solidária, que ocorre no Complexo Turístico da Ponta Negra no próximo dia 3 de dezembro.

Para ele, a corrida provoca uma série de emoções, como: felicidades, satisfação, otimismo, entusiasmo e determinação. No entanto, neste fim de ano, ele quer ir além disso: o jovem quer promover o sentimento de solidariedade.

“Há alguns anos já participei de corridas de rua em Manaus, mas dei um tempo. Já é mais que provado que atividade física é indispensável para uma vida de bons hábitos. Acredito que deveria fazer parte da rotina de qualquer cidadão. Como doador da Parceiros Brilhantes, eu fiquei muito empolgado com a realização do evento. Esta é uma excelente oportunidade para o meu retorno à vida saudável cultivando o sentimento de filantropia”, disse.

Promovendo a inclusão social e a união, a corrida é uma ação que faz parte da campanha Dia de Doar com o tema “Sua disposição transforma vidas”.

As inscrições para as duas modalidades (adulto e infantil) já estão abertas e vão até o próximo dia 25 de novembro. Toda renda adquirida por meio das inscrições será revertida para realização de ações desempenhadas pela Parceiros Brilhantes no Amazonas.

“Com três anos de atuação, e genuinamente amazonense, a entidade ajuda em cima de três causas: Direitos Humanos, Meio Ambiente e Situação de Emergência. Essa é uma oportunidade da pessoa iniciar no mundo da corrida em uma causa solidária”, destacou Mayara Brilhante, diretora executiva da Parceiros Brilhantes.

Inscrições

A organização do evento fica por conta da To Goal Sports. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.ticketsport.com.br. Os preços variam conforme o padrão de cada doador. Pessoas que queiram fazer uma doação anual no valor de R$ 400 terão direito a três convites para participar da corrida (seja infantil ou adulto). Nessa categoria todos ganham o kit de corredor e medalha de participação.

Outra forma de participar é adquirir o passaporte único no valor de R$ 110, modalidade adulto. Para o público infantil a taxa única é de R$ 75, até 14 anos. Vale lembrar que apenas adolescentes e crianças acompanhadas pelos pais vão poder participar. Os que já são doadores da ONG têm 20% de desconto e pagam apenas R$ 85.

Foto: DIVULGAÇÃO BS2 e ilustrativa

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Alemanha divulga lista de convocados para a copa do Mundo

Escultura em homenagem a Ayrton Senna é exposta em Interlagos

Tite prioriza veteranos para a Copa do Mundo