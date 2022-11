Orlas de rios e igarapés de Manaus recebem serviços de limpeza da Prefeitura

Manaus (AM) – A orlas da Panair, da Marinha brasileira e da marina do David receberam trabalhos intensificados de limpeza, neste sábado (12), em continuidade ao recolhimento de resíduos que vem sendo realizado por equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). O trabalho de limpeza nas orlas é realizado por 20 servidores, que todos os dias desenvolvem esse procedimento.

Na orla da Panair, o trabalho ficou por conta das mecanizadas, que recolheram o entulho para cima da balsa de lixo ancorada na praia. Além da orla, também foram recolhidos os resíduos das balsas que trabalham naquela região, bem como o recolhimento de lixo da marina do David.

“O nosso trabalho é de domingo a domingo, e fazemos com amor pela cidade, mas a população precisa compreender que tem de descartar seus resíduos de forma correta. Na hora que isso acontecer, teremos a cidade dos sonhos”, disse o subsecretário de Operações da Semulsp, Jairo Santos.

Paralelo a esses serviços, os trabalhos no igarapé do Passarinho continuaram neste sábado com força total. A ideia é entregar os sete quilômetros de extensão da via, com os serviços concluídos de poda, capina, pintura de meio-fio, pintura de mosaico e irrigação.

Educação ambiental

Além da limpeza e coleta de lixo domiciliar diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vem realizando campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio de redes sociais e ampla mídia. Existe também o grupo “Garis da Alegria”, que colabora com a campanha, inclusive com ações nas escolas municipais e estaduais da cidade.

Coleta agendada

Para evitar que materiais de grande porte como sofás, camas e geladeiras sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. O programa recolhe materiais de grande porte, que serão descartados. O agendamento é realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

Coleta seletiva

A população também pode contar com o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Semulsp, que ocorre todos os dias. O cidadão pode separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 38 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores.

*Com informações da assessoria

