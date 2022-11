Mostra de Cultura ‘Amyipaguana’ inicia no Largo de São Sebastião, nesta sexta (18)

Manaus (AM)- A terceira edição da Mostra de Cultura Popular “Amyipaguana” inicia nesta sexta-feira (18), a partir das 17h, no Largo de São Sebastião, com uma série de atividades culturais que exaltam a diversidade da cultura amazonense em diferentes segmentos.

O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, reúne mais de 30 manifestações culturais com 80 artistas amazonenses.

Entre as atrações da estreia estão Tambor de Crioula, Maracatu Pedra Encantada, Bandinha Trilhares, manifestações artísticas de grafite com Teonda e Mia Montreal e dança popular com a Quadrilha Império. As apresentações são gratuitas, e a classificação é livre.

De acordo com o secretário executivo da pasta, Luiz Carlos Bonates, a ideia principal do projeto é levar uma série de atividades culturais ao público, com objetivo de dar visibilidade e valorizar a identidade cultural do estado.

“O projeto ‘Amyipaguana’ se trata de colocar em evidência as diferentes identidades culturais que já passaram pela Amazônia, e por isso, dentro da programação teremos apresentações de teatro, arte circense, música, dança e capoeira, para valorizar essas manifestações artísticas que muitas vezes não são visibilizadas”, afirma o secretário.

A mostra segue até o dia 27 de novembro com uma agenda que inclui palestras e oficinas no Teatro Gebes Medeiros, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, além da exibição de documentários etnoculturais, no canal no Youtube da secretaria (culturadoam). A programação completa está disponível nas redes sociais da @culturadoam.

FOTOS: Tácio Melo/Secom

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

