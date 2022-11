Escola de Ideias recebe coletivo e promove o empreendedorismo local

Manaus (AM)- De quarta-feira a domingo, sempre das 10h às 21h, a Escola de Ideias, espaço do Casarão de Ideias voltado ao empreendedorismo e aos negócios, recebe a presença da Coletiva Slow, de forma fixa e que é composta por cinco brechós, para que eles possam comercializar seus produtos com uma infraestrutura diferenciada e recebendo incentivo para o fortalecimento de suas atividades.

De acordo com João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias, a iniciativa tem por objetivo fomentar cada vez mais o empreendedorismo local.

“Esta é uma das ações que estamos desenvolvendo a fim de potencializar e fortalecer o empreendedorismo na nossa capital. Principalmente na região do Centro de Manaus, espaço que precisa cada vez mais de incentivo”, comenta ele.

Conforme Fernandes, a Coletiva Slow surgiu por meio de duas amigas e parceiras que se conheceram no ramo de brechó e que decidiram montar uma loja física colaborativa do zero. O objetivo da Slow é cooperar com o empreendedorismo e o consumo sustentável.

Atualmente, o acervo é composto por mais de 500 peças variadas dos cinco brechós. Fazem parte da coletiva a Metamorfose Brechó, a Adelocats, o Brechó ACT, a Singulares Brechó e a PiinkCookie Store.

“O público poderá encontrar peças de vestuário e acessórios, além de calçados. Após essa temporada, a ideia é abrir as portas da escola novamente para que outros empreendedores também possam utilizar nosso espaço físico aperfeiçoando suas atividades e, em paralelo, vamos incentivando a criação de novos negócios, de novos empresários”, salienta Fernandes.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Estudantes promovem exposição fotográfica sobre o Teatro Amazonas

Tacacá na bossa finaliza com especial Beatles

Palacete Provincial recebe evento mundo geek