Inscrições abertas para aulas gratuitas de Acrobacias de Solo em Manaus

As inscrições estão disponíveis no link da bio do perfil do Instagram @acrobaciamanaus

Manaus (AM)– A Arte Circense ganha, cada vez mais, destaque em Manaus, conquistando não apenas o público espectador, mas também novos praticantes das atividades que compõem o universo do Circo.

Para tornar popular a acrobacia e democratizar o acesso à arte circense na capital amazonense, o artista e professor Leandro Xavier, idealizou o projeto “Akrobatikos”, que é um workshop intensivo de iniciação básica às Acrobacias de Solo, com aulas gratuitas para jovens e adultos, que acontecerá no período de 21 a 26 de novembro, a partir das 13h, na Academia Cablocs, localizada na Rua Geraldo da Costa, 87, São Francisco, zona Sul de Manaus.

“Acrobacias de Solo nada mais é que a junção das acrobacias que são executadas no chão. Tem como base elementos das ginásticas, como saltos, rolamentos, estrelas, ponte, mortais e outros exercícios, que podem ser combinados com movimentos de dança e técnicas teatrais, de forma individual ou coletiva. A partir da base acrobática pode-se trabalhar modalidades mais especificas, tais como parada de mãos e treino de canastilha, explica Leandro Xavier.

As atividades teórico-práticas serão ministradas pelo professor Leandro Xavier, abordando técnicas de condicionamento físico, técnicas acrobáticas níveis 01 e 02, além de consciência corporal ministrada pela professora Brenda Lobato.

“O workshop intensivo Akrobatikos tem uma abordagem inclusiva e uma metodologia atualizada e satisfatória, para que todos os alunos possam se sentir confortáveis durante a prática da acrobacia de solo. Além disso, disseminar as modalidades do circo é de suma importância para a sociedade em Manaus, pois é possível observar como este segmento tem uma atuação mais incidente em outras partes do Brasil. O Akrobatikos será uma abertura de porta para outras atividades circenses, pois quando o praticante conhecer este universo, se apaixona pelos inúmeros benefícios que ela traz para a saúde”, afirma o professor Leandro Xavier.

“Este projeto foi contemplado pelo Programa Cultura Criativa – 2021 – Prêmio Amazonas Criativo” do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

As inscrições estão disponíveis no link da bio do perfil do Instagram @acrobaciamanaus

Fotos: Yghor Palhano/Cultura Amazônica

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Turnê de Deive Leonardo acontece nesta sexta em Manaus

Escola de ideias recebe coletivo

Estudantes promovem exposição fotográfica