Prefeitura intensifica ações de saúde para público masculino na zona Oeste de Manaus neste sábado, 19/11

Manaus (AM) – A intensificação de cuidados à saúde do homem prossegue neste sábado, 18/11, na Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor de Freitas, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa 1, zona Oeste, com o “Dia D” da Campanha Novembro Azul da Prefeitura de Manaus. A programação vai contemplar a oferta de consultas com clínico geral, consultas de enfermagem, atualização da carteira vacinal, avaliação bucal, avaliação antropométrica e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B.

Os atendimentos serão realizados na modalidade porta aberta, sem necessidade de agendamento. Os usuários precisam apresentar RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para ter acesso aos serviços de saúde, como explica a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

“Os serviços direcionados à população masculina serão realizados das 8h ao meio-dia. Nosso objetivo é sensibilizar este público sobre a importância de levarem a sério os cuidados de rotina que permitem a prevenção e redução de agravos de doenças como diabetes, hipertensão e câncer de próstata, por exemplo. Os homens ainda resistem a tomar esses cuidados e também tem pouco tempo durante a semana, por isso intensificamos os serviços aos sábados”, assinala Shádia.

Além dos atendimentos, os usuários que forem até a USF Leonor de Freitas também poderão participar das palestras que abordarão problemas causados pelo tabagismo, câncer bucal, alimentação saudável, orientação e fatores de risco de doenças para o sexo masculino, entre outros assuntos.

O chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, Meirivaldo Maia, informa que as programações do “Dia D” do Novembro Azul têm obtido uma boa receptividade do público masculino.

“Nas primeiras edições do evento, que aconteceram nas USFs Alfredo Campos e na Sálvio Belota, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, foram realizados 980 atendimentos, sendo que a atualização do cartão de vacinação foi o serviço com maior demanda, com 160 atendimentos. A aferição de pressão arterial ficou em segundo lugar, com 146 procedimentos, e em terceiro, a dispensação de medicamentos, com um total de 103 ações”, destacou Meirivaldo.

