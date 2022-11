Fábio Porchat esquece carro no aeroporto e só lembra dois dias depois

O apresentador Fábio Porchat divertiu seus seguidores nas redes sociais com uma história digna do seu programa “Que história é essa, Porchat?”. Nesta quinta-feira, 17, ele relatou que esqueceu seu carro no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e só percebeu o engano dois dias depois.

Na terça-feira, 15, Porchat foi de carro até o aeroporto para embarcar para São Paulo. Mas, na volta para o Rio, ele acabou indo para casa de táxi. E só se deu conta do equívoco quando precisou sair de carro para trabalhar.

“Tô indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor do estacionamento”, brincou ele ao se referir ao preço pela estadia do carro no aeroporto.

Nos stories do Instagram, Fábio Porchat filmou o momento em que chegou ao estacionamento do aeroporto e, lá, não se lembrava mais onde tinha estacionado. A saga acabou com o apresentador saindo do estacionamento com o seu carro e se perguntando qual teria sido o valor pago.

O apresentador não foi o único que já esqueceu o próprio veículo. Nos comentários do post, os seguidores também compartilharam histórias de quando “esqueceram” seus veículos pela cidade. “Eu já fui ao mercado de carro, fiz compras, deixei o carro lá e voltei a pé”, disse uma seguidora.

