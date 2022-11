Obra do primeiro residencial do Prosamin+ avança em ritmo acelerado na zona sul

Manaus (AM) – A obra do primeiro conjunto habitacional do novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), executada pelo Governo do Amazonas avança em ritmo acelerado. O residencial está sendo construído pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Toda a parte de execução civil da obra foi concluída e, atualmente, os operários atuam no embuçamento das paredes, instalação do forro de gesso e na estrutura da última laje dos blocos, para posteriormente entrar na fase de acabamento, com a aplicação de cerâmica e a cobertura.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campêlo, o habitacional de 32 apartamentos vai receber as primeiras famílias que estão em processo de reassentamento.

Empregos e dignidade

A construção do residencial promove economia para o Estado, uma vez que as famílias serão realocadas para uma residência definitiva, como explica Marcellus Campêlo.

“As famílias ficariam recebendo auxílio-moradia até a conclusão da solução definitiva de reassentamento. Mas o governador Wilson Lima decidiu antecipar a construção de residenciais, com recursos da contrapartida estadual. Dessa forma, nós conseguimos agilizar o reassentamento e até economizar, pois a família já será deslocada para a residência definitiva”, destacou.

Além disso, O complexo que começou a ser construído em junho deste ano, no momento, gera cerca de 80 empregos diretos.

O subcoordenador de Engenharia do órgão, João Benaion, ressaltou os diferenciais dos novos residenciais do Prosamin+. “São apartamentos com dois quartos, cerca de 50 metros quadrados cada um, proporcionando moradia digna para quem está no alagado”, frisou.

O conjunto habitacional tem quatro blocos com oito apartamentos em cada, totalizando 32 unidades habitacionais, o que garante moradia para 160 pessoas que hoje vivem em condições insalubres em áreas de risco, sujeitas a alagação nas comunidades da Sharp e Manaus 2000, onde as obras do Prosamin+ também já iniciaram.

Andamento das Obras

O engenheiro civil Eduardo Cunha, da construtora Alcance, informa que, no momento, a parte externa está sendo embuçada, com 12 pedreiros trabalhando em cada bloco e cuidando especificamente disso. “Já terminamos o bloco 01 e trabalhamos os blocos 02,03 e 04. Depois, vamos para outra fase, que é o assentando da cerâmica e colocação de forro”, observou.

O residencial terá outros diferenciais importantes, entre os quais um sistema para aproveitamento de água da chuva. Além disso, contará com duas entradas para ar condicionado Split, uma para cada quarto. As instalações elétricas já foram concluídas, faltando apenas a colocação de tomadas, assim como a parte hidráulica.

